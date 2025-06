Le “trallalera” delle traccheras danno il via alla festa 

La prima cantata delle traccheras ha dato il via ufficialmente all’edizione 2025 della festa di San Giovanni Battista, la più antica della città, che pare risalga addirittura a un rito fenicio.

A casa dell’obriere Nicola Deiana, in via Sciesa, si sono ritrovati anche i vecchi obrieri e i familiari delle giovani fanciulle a cui toccherà l’onore di salire sulla grande tracca a forma di vela e accompagnare San Giovanni con i loro canti.Le giovani, tutte dagli 11 ai 15 anni, sono le stesse dell’anno scorso super confermate dall’obriere e dall’obriera Andreina Pillai per il loro grande impegno dimostrato lo scorso anno.E allora eccole ancora qui, nonostante il caldo torrido, a intonare i tradizionali mutetus a trallalera.Sono Giada Curreli, Angelica Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau, Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni. L’obriere Nicola Deiana andrà a prenderle a casa loro una ad una l’ultimo sabato di luglio e ognuna di loro donerà un gatò all’obriera e poi si incammineranno verso Sant’Andrea.

Ma adesso è tempo di preparativi: le ragazze si incontreranno spesso per imparare i mutetus.

«La festa di San Giovanni è ufficialmente iniziata con la prima cantata delle tracchere» dice Nicola Deiana, «le abbiamo confermate perché ci faceva piacere averle ancora con noi e l’anno scorso ci hanno messo il cuore». A fianco a lui, elegantissima, la moglie obriera Andreina Pillai, «Siamo molto emozionati. San Giovanni ci accompagna da tutta la vita. Con Nicola ci siamo conosciuti proprio per la festa: io ero una tracchera, lui il nipote dell’obriere del 1997. E ci siamo sposati propri nella chiesetta di Sant’Andrea».

Subito dopo la prima cantata sono iniziati i lavori per l’allestimento della grande tracca a forma di vela nel cortile della casa dell’obriere. Si lavora in gruppo come una grande festa, per preparare questo maestoso carro agricolo, che sembra trasformarsi in un castello pieno di stelle e di decori. Perché la tracca, che conserva la sua forma probabilmente dai fenici, è così maestosa e bellissima con le sue migliaia di stelle di carta velina colorate, i fiori di carta pesta e poi i copriletti all’uncinetto e i teli di lino bianco.

La tracca uscirà l’ultimo sabato di luglio, il 26. Dalla casa dell’obriere partirà la sfilata: dietro la grande tracca ci saranno carri e calessi, gruppi folk e suonatori. Da via Sciesa percorreranno le vie Fiume, Merello, Sant’Antonio, piazza IV Novembre, di nuovo Fiume e via Leonardo da Vinci per arrivare poi a Sant’Andrea al parco Parodi. Il giorno dopo, la domenica, il ritorno dal parco Parodi a via Sciesa dove poi continueranno i festeggiamenti anche nei giorni successivi. E quest’anno finalmente potranno essere celebrate le messe nella chiesetta di Sant’Andrea che era da tempo off limits per via dei lavori di restauro. Concluso l’intervento è di nuovo fruibile. Perché quest’anno la festa di San Giovanni sia ancora più speciale.

