Le tradizioni attirano i visitatori 

Grande successo per la seconda edizione di Saperi e Sapori a Pimentel. L’intera comunità si è adoperata fin dalla mattina per mostrare le proprie tradizioni, gli antichi mestieri e i prodotti culinari attraverso i numerosi stand, portoni campidanesi e attività che animavano il centro storico. Complice la bella giornata, è stato possibile realizzare diversi laboratori, come quello della produzione della fregula e del pane con degustazione, e una mostra come quella dell’abito tradizionale del paese.

È stato un costante viavai di visitatori e turisti, incuriositi anche dalle numerose bancarelle dedicate all’artigianato e ai prodotti enogastronomici collocate nelle vie del centro e dalla musica della SeuinStreet Band. Tanto successo è stato motivo di orgoglio e soddisfazione per gli organizzatori. «Siamo molto contenti, non ci aspettavamo tanta partecipazione» afferma Carlo Desogus, presidente della Pro Loco di Pimentel che ha registrato il tutto esaurito nello stand già dalla mattina. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA