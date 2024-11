Le tracce della banda del bancomat:  per gli inquirenti il cerchio si stringe 

Una centralina per fare partire le auto rubate e tanti errori grossolani che stanno aiutando gli investigatori. La banda dello scasso entrata in azione (nella notte tra martedì e mercoledì) a Tissi e Trinità d’Agultu, è la stessa che ha messo a segno decine di colpi nel nord Sardegna questa estate e che, qualche giorno fa, ha portato via la cassaforte dal market Tuttigiorni di Predda Niedda. I banditi, però, hanno lasciato molte tracce e, stando a indiscrezioni, ci sarebbero già un ristretto gruppo di sospettati. Le indagini sono condotte dalla Procura di Sassari e da quella di Tempio, affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Sassari e della Compagnia di Valledoria. I raid falliti di Tissi e Trinità ai danni del Banco di Sardegna vengono letti come un maldestro tentativo di un salto di qualità. L’utilizzo delle auto per sfondare gli infissi e per strappare (con tirelle) parti metalliche, è il marchio di fabbrica del gruppo. Così come l’utilizzo di un dispositivo elettronico per la messa in moto delle auto rubate.

