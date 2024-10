«Le torri sono pericolose per i grifoni» 

Le pale eoliche sono pericolose per gli avvoltoi. A dirlo è la Lipu, sezione Oristano, guidata dal presidente Gabriele Pinna.

Per far capire l’alto rischio che corre l’avifauna a causa dei grandi impianti realizzati vicino ai luoghi di nidificazione, l’associazione tra le più importanti d'Italia e d’Europa che si i batte da sempre per la protezione degli uccelli, la conservazione della natura, la promozione della cultura ecologica, ha reso nota un’indagine sulle collisioni dei grifoni contro le gigantesche torri e le pale eoliche effettuata tempo fa in Francia, esattamente a Causses.

«Dallo studio è emerso che l’aumento delle installazioni di turbine eoliche potrebbe colpire le popolazioni di uccelli a causa delle violenti collisioni contro le pale – fanno sapere dall’associazione –. Sono state studiate le risposte di volo di 25 Gyps fulvus adulti (Grifone) dotati di Gps per oltre tre anni nei quattro parchi eolici più visitati. Nella maggior parte dei siti, il grifone non ha mostrato una strategia di comportamento capace di evitare i grandi impianti. Gli studiosi hanno accertato quindi che per ridurre i rischi di collisione, le parti interessate dovrebbero evitare di costruire parchi eolici vicino alle colonie di nidificazione degli avvoltoi. Ma dare priorità al rilevamento delle specie che non sono in grado di evitare gli impianti».

RIPRODUZIONE RISERVATA