Le Torri “maledette” di Castello 

Ci fosse almeno un cartello per avvisare gli ignari visitatori, magari l’effetto sarebbe meno spiacevole. Soprattutto in una mattina piuttosto calda, con le salite che se sei avanti con gli anni o semplicemente fuori allenamento si sentono tutte e anche di più.

Deve averlo pensato la comitiva di ospiti diversamente giovani intenti a osservare dal basso - e col fiatone - l’imponente Torre dell’Elefante. Sbarrata da due grosse transenne col logo della protezione civile. Sul versante opposto, lato porta Cristina, la sorpresa è ugualmente amara: anche la Torre di San Pancrazio è inespugnabile dagli ospiti arrivati da lontano e pure per i cagliaritani, che ormai hanno perso speranza e conto degli anni passati dalla chiusura.

La maledizione delle Torri

Chi tiene a mente tutto finisce per buttarla sull’ironia. «Dopo la maledizione degli ascensori ci troviamo a convivere con quella delle torri: una è chiusa da nove anni - quella di San Pancrazio - e l’altra - dell’Elefante - dopo essere rimasta inaccessibile per lungo tempo ora è di nuovo sbarrata. Non è certo un bel biglietto da visita per Cagliari, meglio scherzarci su, perché a esser seri non si può far altro che gridare alla vergogna», commenta con tono desolato Carlo Deidda, impegnato a fotografare i turisti che a loro volta fotografano gli esterni dei due monumenti simbolo della città. Così Leonard, arrivato da Londra con famiglia al seguito, può solo immaginare la vista mozzafiato che si godrebbe dall’alto, altrettanto gli tocca fare per decifrare il cartello scolorito che in piazza Indipendenza sta ai piedi di San Pancrazio: dal lontano 2016 è oggetto di importanti lavori parte di un cantiere ministeriale ancora senza fine e attualmente fermi a quel cartello pure mezzo illeggibile che informa “Chiuso per esecuzione lavori”. Non una parola di più, e nessun accendo a date.

L’inutile attesa

Fosse per lo meno aperto l’infopoint di piazza Indipendenza qualcuno potrebbe forse spiegare a chi vaga per le strade suggestive e strette di Castello il perché della doppia chiusura. Invece capita che chi non si avvale delle esperte guide si ritrovi a chiedere ai passanti, spaesato dall’assenza di informazioni aggiornate. Le uniche presenti nella Torre dell’Elefante rimandano al prezzo biglietto e all’orario che dal 1° ottobre al 27 aprile dovrebbe consentire l’accesso dalle 10 alle 17. Così qualcuno si mette in fila e aspetta, vanamente. Sino a quando un’anima buona si prende la briga di avvisarli che non ci sarà alcuna visita.

La cronistoria

È fondamentalmente raccolta tutta lì, tra le recensioni del web, la storia moderna delle torri che nulla ha a che vedere col passato glorioso. Gennaio 2017: “Bella ma in restauro”, scrive Dorian arrivato da Milano. Maggio dello stesso anno una famiglia di turisti commenta su Tripadvisor: “Peccato che al momento della visita sia risultata chiusa per lavori di restauro”. A settembre dell’anno dopo la storia si ripete: “Non siamo saliti perché chiusa”, e si va avanti sino a oggi, con San Pancrazio sempre off limits. Lo è da dicembre del 2016, nonostante i 2 milioni e 400mila euro messi a disposizione dal ministero della Cultura per consentire la messa in sicurezza, dopo la scoperta dei problemi strutturali sullo spuntone di roccia su cui si posa il monumento.

Problemi simili che ad agosto 2024 hanno portato alla - nuova - chiusura anche della Torre dell’Elefante, con avviso del Comune e nessuna data certa di riapertura, se non un “Sino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza”.

