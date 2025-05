«Le tonnare patrimonio mondiale dell’Unesco» 

Lavoro, sostenibilità, tradizione e cultura millennaria legata al mare: a Carloforte si lavora per promuovere la tonnara e la pesca del tonno come patrimonio mondiale dell’Unesco.

La proposta

È nostra intenzione candidare le tonnare del Mediterraneo, con Carloforte capofila, per il riconoscimento come patrimonio mondiale dell’Unesco», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. Non a caso nei prossimi giorni, in occasione di “Aspettando il Girotonno” a Carloforte si terrà il convegnon intotolato “Le tonnare patrimonio di cultura e tradizione millennaria proprio per affrontare il tema della candidatura all’Unesco”: sarà un’occasione per spiegare l’obiettivo, esplorando la valenza storica, economica e culturale di un’attività legata indissolubilmente al mare, alle sue stagioni e ai suoi tempi.

«Ci proviamo – dice il sindaco – crediamo che le tonnare del Mediterraneo abbiano tutte le carte in regola per raggiungere questo obiettivo». Un’idea che piace a chi si occupa di pesca del tonno. «Stiamo lavorando in questa direzione – dice Giuliano Greco, della Piam Tonnare di Carloforte – il riconoscimento dell’Unesco servirebbe a valorizzare il lavoro, l’attività umana che da secoli sta alla base della pesca del tonno. Senza dimenticare le implicazioni culturali e storiche legate a queste attività. Noi sosteniamo questa richiesta in modo convinto. Inoltre, come società, ci stiamo muovendo per ottenere il marchio Igp per il nostro tonno, contro ogni forma di contraffazione per preservare il nostro prodotto». Anche a Portoscuso accolgono positivamente l’idea di chiedere il riconoscimento Unesco per le tonnare del Mediterraneo. «Sarebbe indubbiamente positivo per le attività del nostro territorio – dice Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso – un riconoscimento prestigioso che valorizzerebbe la tradizione e la storia legata a questa attività, ma anche gli edifici costruiti per la lavorazione del tonno».

Il convegno

In vista c’è il convegno del 24 maggio, alle 10,30 all’Exme. Esperti di tonno e tonnare interverranno durante l’incontro. Oltre al sindaco Stefano Rombi, prenderanno la parola Antonio Di Natale, direttore istituto di ricerca Acquastudio e segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, Pierantonio Addis, professore associato nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari, Sandro Chiriotti, tour operator enogastronomico, Giuliano Greco, procuratore generale delle Tonnare Piam e Secondo Borghero, chef di Carloforte. Si parlerà di tonno a 360 gradi, con diversi punti di vista, da chi lo pesca a chi lo studia a chi lo cucina, per appoggiare l’idea della candidatura delle tonnare del Mediterraneo a patrimonio mondiale dell’Unesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA