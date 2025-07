Le tombe? Si trovano con “Aldilapp” 

Il cimitero di Zeddiani entra nel mondo digitale. È il primo camposanto in Sardegna dove è possibile trovare una tomba utilizzando lo smartphone utilizzando l’applicazione “Aldilapp”. Ma non solo: sarà possibile anche lasciare una dedica sul profilo virtuale del defunto, far recapitare i fiori sulla tomba, accendere un cero e richiedere la pulizia della lapide.

Aldilaap

Per aderire al progetto gli uffici comunali hanno dovuto censire e geolocalizzare ogni tomba. Un lavoro lungo ma essenziale per poter entrare a far parte di Aldilapp che, una volta scaricata sul cellulare, consente a chiunque di localizzare con precisione ogni singola tomba. «L’idea è stata del sindaco, Claudio Pinna, dopo aver partecipato un anno fa ad un incontro dell’Anci nazionale - spiega Anna Ligia, l’assessora con la delega ai servizi cimiteriali - Io poi ho deciso di sposare il progetto e mettermi al lavoro. Siamo all’interno dell'applicazione da circa venti giorni, un modo per semplificare l’esperienza di visita con servizi dedicati al decoro e alla commemorazione dei cari». Aldilapp permette inoltre di dare risalto ai cittadini illustri come Zia Veronica ad esempio, pittrice famosa.

I servizi

I cittadini potranno anche inviare fiori direttamente sulla lapide e richiedere la pulizia delle tombe: «Ora aspettiamo di avere la disponibilità dei fiorai a partecipare al progetto - spiega Ligia - Avranno l’opportunità di pubblicare gratuitamente il proprio catalogo di composizioni floreali direttamente all’interno dell’app, ricevendo ordini in tempo reale sui loro smartphone da qualsiasi parte del mondo». Grazie all’applicazione è possibile creare poi un profilo digitale del proprio caro con foto, biografie e dediche, favorendo la nascita di una comunità digitale. «Un passo concreto verso la modernizzazione - precisa Ligia - Offriamo un servizio innovativo, rispettoso e al passo con i tempi».

Le sorprese

Durante il lavoro di censimento non sono mancate le sorprese. Gli uffici, che per garantire questo servizio hanno fatto ordine negli archivi cimiteriali, hanno recuperato e digitalizzato informazioni spesso frammentarie o incomplete. «Abbiamo costruito, per la prima volta, un catasto cimiteriale digitale - spiega ancora l’assessora - Questo ci ha fatto scoprire ad esempio che nel nostro cimitero era presente una zona dedicata solo ai bambini piccoli. Ma anche i nomi di defunti che non avevano una lapide con il nome e cognome. Abbiano restituito al paese la storia della comunità».

