Le toghe lasciano l’Aula, avvocati critici 

Con indosso la toga e mostrando la Costituzione tenuta stretta tra le mani, dopo aver regalato un lunghissimo applauso al rappresentante del Consiglio superiore della Magistratura che aveva criticato il progetto di riforma sulla separazione delle carriere, ieri mattina un’ottantina di giudici e pubblici ministeri arrivati a Cagliari da tutti i Tribunali e le Procure dell’Isola ha abbandonato, in segno di protesta, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario proprio quando stava per prendere la parola il delegato del Ministero della Giustizia, in rappresentanza del Governo. In Sardegna la mobilitazione voluta dell’Associazione Nazionale Magistrati è certamente riuscita nei numeri, con un’Aula Magna piena di toghe come non la si vedeva da anni. Ma proprio le modalità della protesta hanno fatto scattare la ferma reazione, quasi una condanna, da parte dell’altra metà del mondo della Giustizia, quello dell’avvocatura, che ha pesantemente criticato l’abbandono dell’aula e quel voltare le spalle al delegato del Ministero, tutt’altro che simbolico.

Le critiche degli avvocati

Non ha usato mezzi termini il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, Mauro Pinna. «Lasciatemi esprimere una certa inquietudine per le forme della protesta», ha esordito, «ovviamente tutte le opinioni sulla riforma sono legittime e la magistratura associata ha titolo per partecipare da protagonista al dibattito sulla Giustizia. Tuttavia credo questo debba avvenire nella consapevolezza della propria funzione e delle proprie responsabilità: esiste un limite oltre il quale, anche nella rappresentazione del dissenso, entrano in gioco i rapporti tra i poteri dello Stato e il rispetto dovuto a un Parlamento democraticamente legittimato. Questo rispetto, e il riconoscimento reciproco tra i poteri che ne discende, è una delle radici della nostra storia repubblicana». Il numero uno dell’avvocatura cagliaritana usa le parole come macigni. «Voltare le spalle alle istituzioni», ha aggiunto, «o brandire la Costituzione contro un governo che propone, e un’assemblea legislativa che discute, una riforma non gradita sono gesti di cui certamente non sfugge la gravità. L’ordine giudiziario vive da tempo una profonda crisi di legittimazione, occorre forse trovare modi più ragionevoli e democratici per affrontarla, oltre che per onorare il lavoro e il sacrificio di tanti magistrati italiani».

Le ragioni delle toghe

A difendere le ragioni della mobilitazione, comprese le modalità, è il pubblico ministero Andrea Vacca, portavoce sardo dell’Anm. «Io sono inquieto», ha rimarcato, «questo clima di costante delegittimazione della magistratura ha fatto da sfondo ad una serie di interventi riformatori nel nome di un garantismo che si è rivelato in realtà a senso unico, perché rivolto a sottrarre l’azione politica e amministrativa dal controllo di legalità, e riservare invece ai cittadini comuni la verga di una deriva sicuritaria senza precedenti». Punto cruciale della protesta è il progetto di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, già approvata di recente alla Camera. «Il disegno della riforma costituzionale in discussione», ha aggiunto, «è quello di subordinare il Pubblico ministero al potere esecutivo, al governo, di privare i giudici della loro autonomia e indipendenza da ogni altro potere, di stravolgere la configurazione attuale del Consiglio superiore della magistratura, avvilendo i magistrati con il meccanismo del sorteggio e rafforzando, fino a farla prevalere, la componente di nomina politica, così di fatto distruggendo il governo autonomo della magistratura». Le toghe sarde che ieri hanno dato vita ad un vero e proprio flash-mob, prima della cerimonia, distribuendo un centinaio di libretti della Costituzione e con cartelli sulle scale del Palazzo di Giustizia, contestano che con la «separazione delle carriere» il Governo miri a «stravolgere l’intero statuto costituzionale della Magistratura». «Si cerca», ha ribadito Vacca, «di far credere ai cittadini che questa riforma migliorerà la Giustizia e la sua efficienza, ma in realtà la indebolirà privandola della sua autonomia e indipendenza».

