Le toghe all’unisono: «Un nuovo carcere»  

Gli avvocati appoggiano in toto l’opzione di un nuovo carcere e attendono rinforzi per il Tribunale. Durante l’assemblea dell’ordine convocata per ieri mattina, al palazzo di giustizia, gli argomenti sono stati due: carcere e tribunale, binomio imprescindibile. Cauti sul carcere ma comunque vigili. Infatti, presidente del consiglio dell’Ordine e della Camera penale, anche a seguito di un incontro con il provveditore Galati, sono stati rassicurati sul fatto che non sussista nessun pericolo per la casa circondariale di San Daniele. Nel corso dell’assemblea, all’unanimità, si è ribadito la necessità di valutare la possibilità di realizzazione di un carcere ex novo. Il presidente dell’ordine, Vito Cofano, è chiaro. «Dobbiamo cercare di rilanciare con un progetto. Il carcere è imprescindibile per il territorio che è molto articolato e necessita di presidi di giustizia. Lo Stato deve salvaguardarci e non ci deve abbandonare». Intanto, sono state messe in moto le istituzioni che hanno voce in capitolo. In Tribunale, mancano giudici, il presidente e il procuratore capo, anche se qualcosa si muove. Questa volta, le domande sono state presentate: «Abbiamo avviato un dialogo con la procura e la Corte d’appello che hanno condiviso le nostre preoccupazioni e si sono dimostrati sensibili ai problemi del tribunale - spiega Cofano - Abbiamo accolto con favore le candidature, indice della volontà dello Stato di esserci. Ci auguriamo di avere al più presto l’organico completo, e che il Csm provveda in tempi celeri alla nomina del presidente e del procuratore capo, tenendo conto delle difficoltà del presidio».

