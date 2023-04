Le tessitrici nel tempio del design 

E così quella valigia arrivata in Sardegna in ottobre con desideri, sogni e fantasie è andata via con nuovi sogni e nuovi desideri e come ha scritto ai ragazzi l’ex direttore del museo Sandro Ghiani “la valigia dei desideri è sempre piena solo a metà e così, desideri che hanno preso forma di progetti hanno viaggiato avanti e indietro e si sono concretizzati”.

Anche Isili è volato alla Design Week 2023 a Milano. I fili di lana tessuti e quelli del rame intrecciati saranno ammirati nella Casa museo Spazio Tadini in un’esposizione chiamata “Sa valligia de is disigius/La valigia dei desideri”. Si tratta di alcuni lavori presenti nel Museo Maratè di Isili e dei lavori frutto di una nuova interpretazione della tessitura isilese, che ha preso forma grazie a un progetto che lo scorso ottobre aveva portato in paese quaranta studenti dell’istituto tecnico di moda “Caterina da Siena” di Milano: una missione orientata alla scoperta del patrimonio della tessitura sarda. I ragazzi, affiancati dalle tessitrici Dolores Ghiani, Daniela Ghiani e Ilse Atzori, hanno così potuto conoscere i segreti della tecnica al rovescio, della ricerca di erbe per la tintura naturale della lana e dello studio e reinterpretazione dei motivi tipici degli arazzi isilesi. In una settimana di dialogo e confronto erano nati importanti spunti che hanno portato gli studenti a rivisitare i motivi tradizionali isilesi per dare forma a nuove espressioni che sono state poi realizzate dalle tre tessitrici e portate a Milano.

A completare l’esposizione quattro mini collezioni di capi, accessori, oggetti per la casa che mostrano la nuova lettura elaborata dagli studenti che si sono cimentati con differenti materiali e tecniche di realizzazione. Il progetto ha permesso di costruire una rete di istituzioni, associazioni e realtà produttive tra Milano e Isili proprio con l’idea di valorizzare le pratiche tessili, le loro potenzialità espressive e formative, con la condivisione delle esperienze le vecchie e le nuove generazioni.

Momento di condivisione

All’inaugurazione ha partecipato la consigliera Ilse Atzori, che ha seguito il progetto e contribuito alla realizzazione dei manufatti. «La manifestazione – dice – è stato un momento di condivisione fra i ragazzi, le istituzioni e il pubblico. La presenza dei circoli sardi e dei nostri emigrati isilesi residenti nella zona ne ha arricchito l’importanza. Il merito va sicuramente agli insegnanti che hanno seguito i ragazzi Alberto Graglia e Carmen Manuela Ziccardi e dall’architetto Mariella Bianchin, senza dimenticare le tessitrici isilesi Daniela e Dolores che sono state fonte di ispirazione per loro».

Il letto di sughero

La vetrina per Isili non è l’unico motivo di soddisfazione che la Milano Design Week riserva alla Sardegna: nel corso della manifestazione Matteo Congiu, giovane product designer di Senorbì, diplomato allo Ied di Cagliari, è stato insignito del premio A'Design Award (tra i più importanti nel mondo per il design) per il suo “Bisu”, primo letto di sughero al mondo che unisce funzionalità, etica del benessere, sostenibilità e design.

