Le tessitrici guardano al futuro 

Con l’avvio dell’anno scolastico è iniziato a Isili anche il corso di tessitura promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Anap. Sono quindici i partecipanti a fronte delle 22 richieste pervenute in Municipio non solo dai paesi del Sarcidano, ma anche dalla Marmilla e dal Sulcis Iglesiente. Una scommessa, quella della Giunta guidata da Luca Pilia che ha voluto in questo modo dare un futuro ad un’arte che ad Isili oggi vive grazie all’attività di due tessitrici, Dolores e Daniela Ghiani. Saranno proprio loro le docenti del corso.

La tessitura

«La tessitura è un patrimonio culturale e artigianale che non può essere disperso – afferma il sindaco Luca Pilia – con questo progetto, finanziato per tre anni dalla Regione con 90mila euro, verranno poste le basi creare una scuola di tessitura». Un progetto ambizioso che vuole puntare una sorta di passaggio di consegne dal passato al futuro e che è maturato da un’attenta considerazione e analisi della condizione del mercato tessile artistico isilese. Le opere di Dolores di Daniela Ghiani sono un richiamo forte per gli appassionati grazie poi al lavoro di innovazione e di rivisitazione che le due tessitrici/artiste sperimentano ogni giorno. «L'amministrazione – commenta Ilse Atzori, assessora e tessitrice – cerca di rivitalizzare la tessitura. Sappiamo che non è facile, ma non possiamo arrenderci, vogliamo dare continuità ad una tradizione che ha radici profonde». I finanziamenti ottenuti dalla Regione permetteranno di avviare tre corsi: questo andrà a colmare il vuoto lasciato dall’istruzione domestica tipica di questo tipo di attività e dopo la fine, ad Isili della cooperativa tessitrici che fungeva anche da formazione per le nuove leve. «Valorizzare e tramandare la nostra tradizione nella tessitura – sottolinea l’assessora Erica Faedda – è uno dei punti del nostro programma di mandato».

Le lezioni

Le lezioni si stanno tenendo nel pomeriggio nei locali dell'ex Montegranatico, un immobile recuperato di alto pregio storico. Il corso ha la durata di 200 ore e vede impegnati oltre una decina di docenti. «La scuola di tessitura - aggiunge Luca Pilia – potrà inoltre rappresentare una ulteriore occasione di attrattiva turistica entrando in un circuito che vede interessato anche il museo Marete, museo dell'arte del rame e del tessuto».

Inoltre durante la manifestazione Artis e Ortus prevista per il prossimo 29 settembre verrà aperta una mostra con l’esposizione di arazzi e tappeti proprio all'ex Montegranatico.

