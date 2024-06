Le tesine? Riva, la danza e le tradizioni 

Vestiti in abita tradizionali o impegnati in eleganti volteggi danzanti, con un pensiero rivolto al mitico Gigi Riva o alle grave patologie che non risparmiano nemmeno gli adolescenti. Per tanti studenti delle scuole medie di Carbonia e del Sulcis l’esame di fine corso è vissuto come un momento memorabile della loro formazione, una giornata unica ed irripetibile, anticamera del percorso alle superiori e magari poi all’università

La tradizione

Come la scelta di Sara Fois, 14enne la cui famiglia è originaria di Carbonia ma residente a Nuraxi Figus, iscritta alla scuola media Pascoli: l’adolescente si è presentata all’esame e l’ha sostenuto dinanzi ai docenti con l’abito storico e tradizionale da massaia della sua comunità. La sua tesina verteva sulla storia e le tradizioni della Sardegna. «L’abito apparteneva a mia nonna – ha raccontato – e non ho esitato un solo istante: una scelta di cui vado orgogliosa». Sara è arrivata scuola con le launeddas, i tipici raviolini fritti (da lei cucinata all’alba), e i gioielli come il cameo in madreperla dei suoi avi e i ricami in filigrana. Il grembiule (“su deventali”) della trisnonna celava ancora un vago alone di sugo che i discendenti non si azzardano a smacchiare: «È storia anche quello», ha detto la studentessa ai docenti.

Lo sport

La commozione per il recente addio a Gigi Riva è ancora forte e c’è chi, appena 14enne, ne è rimasto affascinato al punto da studiare la storia del mito rossoblù. A Carbonia lo ha affrontato Riccardo Porcu, anch’egli scuola Pascoli, promettente under 15 del Carbonia: «Avevo deciso di studiare la storia di Gigi Riva a inizio anno scolastico perché dai racconti e per quello che leggevo sono rimasto affascinato da quanto ha dato quest’uomo alla mia terra poi dopo la sua morte – confessa – ho capito ancora di più che glielo dovevo». Stessa passione che a Portoscuso ha animato Sebastian Canu, Istituto Angius, autore di una tesina sul Cagliari calcio con un approfondimento sulla figura di Gigi Riva e sul nuovo stadio. Il giorno del funerale del campione alcuni docenti hanno dedicato lezioni apposite sul calciatore che ha fatto sognare un’Isola e questo ha alimentato una passione ereditata dai genitori».

La danza

L’esame scolastico è anche il momento in cui passione si sposa con istruzione: i 14 enni Luca Locci e Martina Lulleri, ballerini di alto profilo (già campioni e pure vice campioni regionali di categoria) si sono presentati all’esame presentando una tesi sulla danza e, con l’aiuto dei loro maestri della ElleDance Carbonia, nell’androne della scuola hanno anche inscenato una coreografia in coppia sul ballo del “Cha cha cha” lasciando a bocca aperta gli insegnanti.

Tra i ragazzi di terza tanti hanno deciso di affrontare temi “da grandi2: «Diversi hanno coltivato interessi di carattere medico e scientifico – analizza la preside dell’istituto Don Milani Sally Vallebona – partendo anche da vicende vissute personalmente: una scelta che fa ben sperare perché questi ragazzi e ragazze sono il nostro futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA