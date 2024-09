«Le terre comunali? Datele ai poveri» 

L’assegnazione delle terre comunali a Guspini sta generando malcontento fra residenti: «Le attuali normative non consentono di allevare maiali nelle abitazioni del paese – dicono i fratelli Luigi e Antonio Saba –: mio nonno negli anni ’50 con una semplice domanda otteneva una porzione di terreno a Monti Maiori e con due o tre scrofe campava una famiglia di nove figli. Prima, si permetteva di allevare maiali per uso domestico, nelle abitazioni, oggi norme sanitarie non lo permettono, le terre vengono assegnate solo a chi è allevatore di professione iscritto alla Camera di commercio. La politica e le norme si dimenticano che ci sono ancora famiglie che non hanno nessun reddito per cui si devono adattare per vivere senza andare a rubare». La polemica arriva a poche settimane dalla concessione in affitto dei terreni comunali nelle località Is Benas, Bruncu soliu, Nuraxi santa sofia, Terra Moi Togoro, Matta Suergiu, Pauli Giuncus. In località Monti Maiori e Is trigas le assegnazioni sono state fatte a corpo unico perché non era possibile la divisione.

La crisi

«Gli attuali regolamenti hanno stravolto il concetto storico di utilizzo delle terre pubbliche, queste devono essere assegnate non solo tenendo conto di normative generali ma si devono salvaguardare le esigenze di chi vive in uno stato di bisogno – sottolinea Antonio Serpi, guspinese –. Consentire di avere uno o due maiali e magari alcune galline permette di vivere non nella ricchezza, ma di sopravvivere. I politici si devono ricordare che ci sono tante persone che non hanno reddito, non perché non vogliono lavorare, ma perché non riescono a trovare lavoro. Spesso bisogna arrangiarsi con occupazioni saltuarie, perciò consentire di allevare qualche animale nelle terre pubbliche aiuta l’economia familiare».

Nel bando pubblico si sottolinea che: «Il Comune, proprietario dei terreni gravati da uso civico, intende, con questa assegnazione perseguire la sua azione di incoraggiamento nei confronti dell’agricoltura e della pastorizia mettendo a disposizione parte dei terreni comunali da concedere in affitto biennale per pascolo comune a più greggi e mandrie. L’affitto per i terreni dipende dalla tipologia di animali destinati a pascolare le aree». L’auspicio di molti è che nel prossimo bando vengano modificati i requisiti per l’assegnazione delle terre per andare incontro alle famiglie in difficoltà.

