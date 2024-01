Le terme battono la Costa Verde 

Dal turismo termale al turismo della salute: è Sardara l’eccellenza turistica del Medio Campidano. Con 70 mila presenze nelle strutture di Antiche Terme e Sardegna Termale supera il turismo balneare della Costa Verde che si ferma a 56 mila. La cittadella di Santa Mariaquas recupera e supera così il periodo antecedente la pandemia e il 2023 si chiude registrando 30 mila presenze in più nei complessi termali e nelle strutture ricettive. «È il segnale concreto - dice il sindaco Giorgio Zucca - di una ripresa dell’attività che, fra l’altro, porta nelle casse del Comune il tesoretto della tassa di soggiorno di 60 mila euro, rispetto ai 37 mila del passato».

Benessere e lavoro

«A registrare il segno più – ricorda la responsabile di Antiche Terme, Carla Podda - è l’aumento degli ospiti, italiani, stranieri e soprattutto sardi, che scelgono mini vacanze da 2 o 3 giorni, per tutto l’anno. E poi la parte sanitaria, 500 presenze giornaliere nel periodo delle cure termali ci ha permesso di superare il crollo del covid prima del 2025, anno previsto del ritorno ai numeri storici. Infine le novità: il sistema termale per coniugare lavoro e svago, tanti gli eventi aziendali, meeting, corsi di formazione, congressi e team building». Analisi condivisa dal presidente di Sardegna Termale, Giovanni Irde: «Il successo dei numeri è un invito per proseguire sulla strada della valorizzazione, investendo nella qualità e quantità dei servizi tanto da meritarci più stelle: a giugno siamo passati da 3 a 4. Nella classifica hanno influito due nuove piscine e l’arricchimento del centro benessere. Siamo la realtà turistica del territorio col maggior numero di dipendenti, 170 in tutto».

I contenziosi

La buona salute delle terme dipende anche dalla fine del contenzioso col Comune. A parte la battaglia vinta dopo 20 col Contersar, la società che ha realizzato il complesso termale e che aveva trascinato in causa il Comune per un risarcimento danni per due milioni e mezzo di euro, a partire dal 2021, chiuse anche le controversie per i mancati pagamenti dalla passata gestione di mezzo milione di euro di Tari, bollette elettriche, cannone di affitto. È stato l’ex sindaco, Roberto Montisci, ad avviare l’iter per bloccare le vie legali. «Il prossimo passo - ricorda Zucca - è avvicinare le terme al centro abitato attraverso la rinascita del Centro commerciale naturale. Il fine è l’acquisto nel centro abitato, partendo da prodotti a tavola a chilometri zero».

La Costa verde

«La Costa Verde - ricorda il sindaco, Paolo Salis - è penalizzata dall’assenza di strutture alberghiere, alcune chiuse e messi in vendita, altre in attesa di porre fine a travagliate vicende giudiziarie. Agriturismi, b&b e case vacanze rappresentano l’alternativa, ma non basta. Con l’approvazione del Piano urbanistico e la conclusione dell’iter del Piano del litorale contiamo sulla nascita di nuovi alberghi».

