Le tensostrutture pronte a riaprire 

Tutto pronto per la riapertura dei tre palloni geodetici chiusi da tempo. Nei giorni scorsi l’impresa incaricata dal Comune ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria dei tre impianti presenti in città: la tensostruttura “Valery Melis” di via S’Arrulloni, a due passi dallo stadio di Is Arenas, quella di Flumini, “Tanca Fiorita”, e il pallone accanto al Velodromo.

Impianti sportivi che torneranno ad essere utilizzati sia dalle associazioni sportive che dalle scuole dopo anni di chiusura forzata perché inagibili. Interventi - per un totale di 90mila euro investiti dal Comune - concentrati nell’adeguamento degli impianti, del sistema antincendio e delle strutture, necessari per avere l’agibilità e poterli finalmente dare in gestione.

«I lavori sono terminati, stiamo aspettando che venga riparato il cancello d’ingresso dell’impianto sportivo di Flumini, e di avere le certificazioni finali sull’agibilità», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «A fine estate contiamo di riaprire tutti e tre i palloni geodetici perfettamente funzionanti e in sicurezza», assicura, «a disposizione di nuovo delle scuole e delle associazioni».

Da settembre torneranno quindi - come un tempo - le gare di pallavolo, basket, calcetto, ginnastica e danza ritmica. Con studenti e atleti che si alterneranno nei tre impianti distribuiti in città e nel litorale. In attesa della riapertura anche del Palazzetto dello Sport di via Beethoven, ipotizzata in autunno imprevisti permettendo, e del Velodromo che entro fine anno dovrebbe essere inaugurato dopo il restyling in corso da mesi.

