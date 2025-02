Le tensostrutture della discordia 

Lu Carrasciali si chiude con i fuochi d’artificio, ultimo sussulto dell’agonizzante Re Giorgio. L’edizione 2025 della sei giorni offre uno spettacolo pirotecnico anticipato. È la resa dei conti, una rogna per la Giunta Addis, sulle tensostrutture destinate alla settimana di balli e musica, vera anima di Lu Carrasciali timpiesu. Resa dei conti finita in un’inchiesta della Procura di Tempio. I magistrati, dopo quattro esposti (l’ultimo nei giorni scorsi), hanno aperto un fascicolo (per ora senza indagati) che riguarda i dinieghi all’installazione di una seconda tensostruttura nel territorio di Tempio.

Il caso

Il tema è semplice: la società Piccoli e Grandi Eventi, rappresentata dall’avvocato Carlo Selis, chiede conto della raffica di no del Comune alle sue richieste di installare una tensostruttura concorrente di quella già esistente a La Pischinaccia (il Parco Tenda Events della società Cinedigital srl). Le tesi della Piccoli e Grandi Eventi è questa: «Non solo il Comune di Tempio non si è dimostrato collaborativo, ma ha illegittimamente ostacolato ogni opzione che potesse consentire alla società di poter svolgere l’attività richiesta». In pratica, stando alla ricostruzione della srl bocciata, l’amministrazione comunale avrebbe, di fatto, impedito illegittimamente di concretizzare il progetto per un parco tenda bis.

Niente tendone bis

La Piccoli e Grandi Eventi sostiene che il Comune abbia favorito la Cinedigital srl, negandole sempre i permessi per l’installazione del tendone bis. La Cinedigital srl controlla il parco tenda, realizzato su un’area pubblica della quale è diventata concessionaria dopo una gara. La grana per il sindaco Gianni Addis e per la sua Giunta riguarda la posizione dell’ex consigliere di maggioranza, Massimiliano Pirrigheddu. Pirrigheddu, segnala la Piccoli e Grandi Eventi, «dapprima svolgeva un ruolo di controllo nelle commissioni Urbanistica e Turismo del Comune; successivamente si è trovato in posizione apicale di una società che andrà a svolgere attività lucrativa da una concessione del Comune». Si parla della Parco Tenda Events s.r.l., controllata dalla Cinedigital.

«Siamo sereni»

La Giunta Addis ha affrontato la questione nei giorni scorsi e da ambienti vicini al sindaco arriva un segnale chiaro: «Siamo sereni, ogni atto del Comune è stato motivato e non ci sono favoritismi». Per quanto riguarda la posizione di Massimiliano Pirrigheddu, in Comune fanno notare che il consigliere si è dimesso a dicembre proprio per evitare conflitti di interesse.

