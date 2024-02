Le telecamere non fermano le discariche 

È stato sistemato anche il cartello, ma nemmeno questo sembra scoraggiare gli incivili. In via Bonaria, l’avviso della presenza della telecamera installata sul palo della luce non ha sortito gli affetti sperati.

Ogni giorno, all’incrocio con via Rosas, si continuano ad abbandonare rifiuti di ogni tipo: bustoni di indifferenziato, macerie, materassi e mobili che impediscono anche il transito nel marciapiede costringendo i pedoni a passare in mezzo alla strada. Un fenomeno che va avanti da tempo e che si pensava di poter arginare appunto con le telecamere.Ma a quanto pare la cosa non ha toccato minimamente i maleducati che rischiano di essere colti in fragrante dalle immagini, multati e denunciati. Telecamere e fototrappole stanno comunque dando una grossa mano nella lotta ai trasgressori della differenziata e a chi alimenta discariche nel territorio. Non solo nelle campagne ma adesso sempre più spesso in pieno centro cittadino come appunto in via Bonaria.

