Le telecamere non bastano, boom di furti  

La serranda forzata, la vetrina in frantumi, in qualche caso la cassa svuotata, danni per migliaia di euro. Nelle ultime settimane, i commercianti di Monserrato non hanno potuto dormire sonni tranquilli, a causa dell’esponenziale aumento dei tentativi di furto durante la notte. Spesso gli episodi si sono verificati nelle vie principali: in via Porto Botte ne ha fatto le spese un negozio di frutta e verdura, in via Giulio Cesare è toccato a un negozio di articoli per animali e a un’agenzia funebre, in via Riu Mortu una palestra, una pizzeria, un centro estetico, un ristorante e un negozio di occhiali, in piazza Maria Vergine un’azienda fornitrice di energia elettrica, in via San Gottardo una caffetteria, in via del Redentore una parruccheria e un bar, in via dell’Aeronautica un’agenzia di viaggio.

Numeri inquietanti

Tutto nel giro di poche settimane, numeri inquietanti che hanno fatto scattare la psicosi. In diversi casi il colpo è fallito, perché, forse per il timore di essere stati visti, i responsabili non hanno rubato nulla, come ha raccontato alcuni giorni fa Mauro Cocco, titolare di un’agenzia funebre. «Abbiamo trovato la serranda forzata e la vetrina spaccata, dentro però era tutto in ordine e non mancava niente». In altri casi il responsabile è andato fino in fondo. «Hanno aperto il cassetto della cassa, dove fortunatamente tenevamo solo il cambio», racconta Stefania Magliani, titolare di un pet shop. I carabinieri della stazione di Monserrato, una settimana fa, hanno arrestato un 35enne di Selargius sorpreso a rubare in una parruccheria.

E mentre la preoccupazione cresce sempre di più, gli esercenti chiedono risposte. «Sappiamo che questi episodi creano paura, ma siamo convinti che anche questa volta le indagini dei carabinieri daranno risultati», commenta il sindaco Tomaso Locci. In città sono presenti oltre 200 telecamere di videosorveglianza, tanto che Monserrato è stata da molti ribattezzata come “la città del Grande Fratello”. Un sistema imponente che ha consentito di individuare i responsabili della maggior parte dei reati in città, il 90% secondo il primo cittadino. «Le autorità stanno facendo il loro lavoro», conclude Locci, «aiutate anche dal nostro sistema di telecamere che, anche nel caso in cui la persona avesse il volto coperto, consente di ricostruire i movimenti effettuati».