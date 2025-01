Le tegole sarde diventano piccole opere d’arte 

Decine di tegole decorate, raffigurano facciate di case, ma anche interni delle abitazioni. Una passione che nasce da una grande manualità tramandata in famiglia e un amore viscerale per il proprio paese, con il sogno di far riscoprire questa splendida arte a bambini e adulti. Agnese Aiana, 50enne di Pula, è la produttrice delle splendide tegole che ripropongono squarci di questo angolo di Sardegna e non solo. Il suo sogno è di aprire un laboratorio dove insegnare agli altri come lavorare la ceramica e le tegole.

La storia

«È partito tutto 20 anni fa – racconta Aiana– C’erano delle vecchie tegole nella casa della mia bisnonna. Vidi che in una mancava un pezzo e ricreava la forma di un tetto. Ho iniziato a lavorarci e fu la prima tegola decorata. All’inizio riproducevo solamente porte e finestre. Man mano che passavano gli anni, aggiungevo qualcosa. Osservavo gli utensili di mia nonna e li riproducevo con il legno. Da poco ho scoperto anche la passione per la ceramica e adesso mi piacerebbe abbinarla a quella per le tegole».

Dal vivo

Per produrre le sue opere raffiguranti case, porte e finestre, Agnese Aiana non si sofferma solo a Pula: «Tutte le tegole sono ispirate a case reali, specialmente le più antiche, che ho visitato nel corso di questi anni. L’intenzione è proprio di riprodurle in maniera fedele. Spesso riporto anche gli interni delle abitazioni. Curo ogni dettaglio per rendere tutto il più realistico possibile».

Un’arte che non rimane dentro al laboratorio. Agnese Aiana espone ogni anno le sue opere nelle varie mostre che si svolgono in tutta la Provincia: «Partecipo ogni anno agli appuntamento di Pula come l’ArtiFolk e Domus Antigas per esporre le mie tegole – dice Aiana – Durante il periodo natalizio espongo nei mercatini di Natale, a Pula e in altri paesi o alla Fiera di Cagliari. Quello che guadagno è soprattutto l’apprezzamento delle persone. Economicamente percepisco qualcosa ma non è una priorità. Amo di più ricevere i complimenti degli anziani che rivivono le loro case. Quando mi dicono che una tegola gli ricorda la dimora dei propri nonni, ad esempio, è un’emozione indescrivibile».

Il sogno

Una passione con anche un sogno nel cassetto. Agnese Aiana vorrebbe attuare un progetto incentrato proprio sulla lavorazione delle tegole e della ceramica: «Spero di poter attuare dei laboratori sia per i bambini sia per gli adulti – ambisce Aiana – Spesso mi viene chiesto quali sono le tecniche per produrre le tegole o lavorare la ceramica. Il mio sogno, quindi, è di aprire un laboratorio a Pula per far riscoprire questa splendida arte. Per i bambini sarebbe bello proporre dei corsi anche a scuola. La loro curiosità può essere una chiave per aprire loro un mondo tutto nuovo».

RIPRODUZIONE RISERVATA