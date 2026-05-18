Le tavole di Riccardo Atzeni «Ecco il mio Mocci così simile a tanti trentenni cagliaritani» 

Doveva andare nello spazio; per ora è arrivato al Salone del libro di Torino. Sosta temporanea, per Riccardo Atzeni (in arte rikats) cagliaritano di Pirri, illustratore, fumettista e animatore autodidatta dal talento straordinario. Nella sua ultima creazione, che s'intitola “Devo andare nello spazio”, edito da Bao, e segna il suo esordio come autore unico, racconta - e disegna ad acquerello - una storia di trentenni che non sanno affrontare la realtà, di legami familiari difficili, del rapporto con la tecnologia e di precariato. Il tutto in una Cagliari surreale.

Vuole andare davvero nello spazio?

«Oddio, forse no. Lo spazio mi spaventa tantissimo, ma sono contento sia un luogo così irraggiungibile. Un ecosistema che l'uomo non può aggredire e riempire di plastica».

Come nasce il suo ultimo fumetto?

«C'è una piccola componente autobiografica: nel 2011 ho perso mio padre. Gli ultimi confronti con lui erano pieni di parole. Ci ho messo parecchi anni a mettere sulla carta tutto questo. Mocci, il personaggio principale, ha un rapporto irrisolto col padre terminale. Ma c'è anche molto altro».

E la passione per i fumetti?

«Sono cresciuto con Topolino: una palestra di lettura straordinaria per tutta Italia, poi mi sono ritrovato a spendere tutta la paghetta con i Manga. Al liceo ho iniziato le prime esperienze con i magazine locali. Ho capito allora che sarebbe stato il mio mondo».

Torniamo a Mocci: è un trentenne precario.

«Sì, e diciamo che io affronto come tanti altri coetanei le sue stesse complessità. Lui però ha un lavoro più ingrato del mio: ogni giorno percorre migliaia di chilometri sulla sua utilitaria modificata, si lancia dalla rampa del Bastione e va nello spazio per recuperare gli oggetti smarriti. A parte questo è un trentenne abbastanza realistico, pagato poco, e costretto a chiedere aiuto ai genitori».

Nel suo caso?

«Beh, fare disegni sicuramente non fa diventare ricchi e provengo da una famiglia normale. Mi sento un po' come Mocci ma sono un libero professionista nell'animo e non vorrei il posto fisso».

Fantasia o realtà: cosa preferisce?

«La realtà vincerà sempre sulla fantasia. È imprevedibile, a volte spaventosa. Spesso ti dà due schiaffi e ti lascia a terra, perché è anche molto casuale».

Una cosa che detesta…

«La malinconia. Trovo sia una delle cose più orripilanti. Guardare sempre indietro è troppo triste. Per carità, il passato è prezioso, ma se resta dov’è».

Se fosse un personaggio dei fumetti chi sarebbe?

«Snoopy, un personaggio molto divertente. È una cane, mangia dalla ciotola e dorme nella cuccia, ma cerca sempre di uscire dalla sua canitidine per ambire ad altri mondi. Come me».

Racconta una Cagliari surreale. Quella vera non le piace?

«Le devo tutto. È una città generosa, in cui ho mosso tutti i miei passi come creativo. Meravigliosa, a tratti asfissiante e aggredita da un tipo di turismo che non so cosa ci lascerà, ma la amo per tutte le sue contraddizioni».

Tre aggettivi per definirsi.

«Wow! Sono una persona sentimentale, mi emoziono molto, con tanti dubbi e domande e neanche una risposta. Come la mia storia».

L'ultima cosa che ha perso?

«Tante occasioni, per ingenuità. Quando hanno distribuito il manuale su come si sta al mondo ero certamente distratto».

Prossimi progetti?

«Adesso proseguirò con il tour per presentare il fumetto, ma sto già lavorando ad altre idee. D'altronde ho esordito a 44 anni, devo darmi una mossa, altrimenti arrivo ai 50 senza neanche accorgermene».

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