Le tartarughe vanno verso il mare 

Le prime tartarughe hanno messo la testa fuori dal nido quando ancora era buio. Poi, alle 7 di ieri, la schiusa ha assunto proporzioni importanti, con 120 esemplari che hanno guadagnato il mare attraverso un cordone predisposto dai pochi bagnanti che in quei momenti si trovavano sull’arenile. In un’ora tutte le tartarughine hanno completato il percorso. A Sarrala sarà ricordata come la schiusa di fine agosto. Il nido era a otto metri dal bagnasciuga. Una tartarughina non ce l’ha fatta ed è morta in spiaggia, mentre un’altra è stata aiutata a raggiungere l’acqua dopo essersi trovata in difficoltà lungo il tragitto. Quello di ieri è stato un evento eccezionale per il litorale di Tertenia, al punto che centinaia di residenti e vacanzieri si sono precipitati assistere allo spettacolo offerto dalla natura. «È stata un’emozione iniziare la giornata così. Una bella sorpresa per tutti», ha raccontato Gianni Secci, originario di Quartu Sant’Elena, tra i primi ad arrivare in spiaggia quando era in corso la schiusa. In servizio al reparto aeronavale delle Fiamme gialle di Cagliari, l’uomo (in vacanza a Sarrala) ha allertato i colleghi della stazione di Arbatax che hanno avviato le procedure del caso. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA