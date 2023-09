Le tartarughe in spiaggia: festa per bagnanti e curiosi 

Non c’è solo il nido de la Bobba, censito e messo sotto sorveglianza da luglio. Sull’isola di San Pietro le caretta caretta hanno deposto le uova anche nella spiaggia del Giunco, dove la sorpresa è stata assoluta lasciare in custodia le uova non era solo la Bobba (la schiusa dovrebbe avvenire tra la metà e la fine di settembre) ma anche il Giunco, dove il nido è passato inosservato. In spiaggia sono arrivati gli operatori del Centro di recupero del Sinis.

«Le uova deposte sono 77 di cui 27 già schiuse - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - 3 tartarughine sono state trovate morte, 19 sono sicuramente andate a mare. Quattro uova sono state portate al Centro per verificare se qualcuna si schiude». Dopo la schiusa al Giunco le tartarughine hanno, poco a poco, guadagnato il mare, iniziando la loro vita marina. Un’emozione che è stata vissuta da alcuni bagnanti presenti in spiaggia, a distanza di sicurezza per non interferire con il corso della natura.

Il Giunco ha regalato una sorpresa, nido sconosciuto di decine di uova deposte dalla caretta caretta circa sessanta giorni fa. Ben presto sull’isola di San Pietro ci sarà anche un’altra schiusa, nel nido de La Bobba, già censito, segnalato ai bagnanti e tenuto sotto osservazione. Prima della fine di settembre altre tartarughine faranno conoscenza con il mare partendo proprio dalle acque di Carloforte.

