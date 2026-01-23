Le tariffe degli spazi comunali 

Tariffe confermate per l’utilizzo delle strutture comunali e degli impianti sportivi di San Sperate. Per quanto riguarda i locali, l’utilizzo del Centro diurno (sala centrale) è fissato a 40 euro al giorno, sia per uso occasionale sia ricorrente, con cauzione di 150 euro. Le sale del Museo del Crudo prevedono tariffe giornaliere che vanno da 55 euro per l’ala Sud a 75 euro per l’ala Nord, mentre l’intero stabile costa 130 euro al giorno, sempre con cauzione di 150 euro per eventuali danni. Anche la sala conferenze dell’ex Municipio di via Risorgimento, che affaccia sulla piazza Gramsci, ha un costo di 40 euro giornalieri. Le spese di pulizia, apertura, chiusura e smaltimento rifiuti restano a carico degli utilizzatori.

Per gli impianti sportivi, la tariffa oraria minima è stata calcolata in 3,17 euro, sulla base dei costi medi delle utenze. Per l’uso continuativo, le palestre hanno un costo calmierato di 3 euro l’ora durante il giorno e 3,50 euro per le ore notturne. Il campo sportivo di via Cagliari varia da 4 a 4,50 euro l’ora, mentre i campetti di via Alghero da 2,50 a 3,50 euro. Le tariffe si fanno più importanti in caso di uso non continuativo: si arriva fino a 11,50 euro l’ora per il campo sportivo.

