VaiOnline
San Sperate.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Le tariffe degli spazi comunali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tariffe confermate per l’utilizzo delle strutture comunali e degli impianti sportivi di San Sperate. Per quanto riguarda i locali, l’utilizzo del Centro diurno (sala centrale) è fissato a 40 euro al giorno, sia per uso occasionale sia ricorrente, con cauzione di 150 euro. Le sale del Museo del Crudo prevedono tariffe giornaliere che vanno da 55 euro per l’ala Sud a 75 euro per l’ala Nord, mentre l’intero stabile costa 130 euro al giorno, sempre con cauzione di 150 euro per eventuali danni. Anche la sala conferenze dell’ex Municipio di via Risorgimento, che affaccia sulla piazza Gramsci, ha un costo di 40 euro giornalieri. Le spese di pulizia, apertura, chiusura e smaltimento rifiuti restano a carico degli utilizzatori.

Per gli impianti sportivi, la tariffa oraria minima è stata calcolata in 3,17 euro, sulla base dei costi medi delle utenze. Per l’uso continuativo, le palestre hanno un costo calmierato di 3 euro l’ora durante il giorno e 3,50 euro per le ore notturne. Il campo sportivo di via Cagliari varia da 4 a 4,50 euro l’ora, mentre i campetti di via Alghero da 2,50 a 3,50 euro. Le tariffe si fanno più importanti in caso di uso non continuativo: si arriva fino a 11,50 euro l’ora per il campo sportivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna