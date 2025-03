Le tariffe cimiteriali restano invariate 

La Giunta guidata dalla sindaca Ilaria Sedda ha confermato le tariffe cimiteriali. Sono rimaste invariate dal 2011: si pagheranno 400 euro per la concessione di un loculo cimiteriale e 500 per prenotarlo. Il prossimo anno l’Amministrazione provvederà ad aggiornare le tariffe. Nulla da fare invece sul valore delle aree edificabili: il Comune non dispone infatti di zone da cedere in diritto di proprietà e di superficie e destinate ad attività produttive, nel Piano per gli insediamenti produttivi. La Giunta ha infine previsto i costi per il rilascio di atti. ( a.o. )

