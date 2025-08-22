Le tariffe al 15% dividono l’Ue: Berlino soddisfatta, gli altri no 

Sembra una tregua più che una vera pace commerciale, l’ultima mossa tra Europa e Stati Uniti che regola gli scambi di merci tra le due sponde dell’Atlantico. Bisogna tornare indietro di due giorni, quando Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno firmato l’accordo sui dazi al 15%, concordato il 27 luglio in Scozia al Golf club di Turnberry. Gli analisti leggono l’intesa come un «framework», ovvero una cornice negoziale, che tuttavia non rappresenterebbe ancora il patto vero e proprio all’interno del grande contenitore del protezionismo.

Prime mosse

I lavori veri tra le parti cominciano ora e potrebbero durare settimane, se non mesi. Entro pochissimi giorni, invece, la Commissione deve rimuovere i dazi Ue ai beni industriali statunitensi: per Trump è sufficiente che arrivi entro fine mese la proposta formale di Bruxelles, anche se l'iter legislativo non è stato completato; sul fronte opposto, Washington farà scattare retroattivamente già dal primo agosto il tetto del 15% alle tariffe sulle auto, sventando i dazi ora al 27,5%.

L’insoddisfazione

Sarà un lavoro tecnico laborioso quello che attende i delegati di Ue e Usa. Questo perché andranno precisati nel dettaglio tutti i codici doganali coinvolti. Ma soprattutto: sui dazi americani l'incertezza resta tutta, così come la lista degli scontenti. Perplessità e mal di pancia erano emersi subito dopo l'accordo in Scozia: è pensiero comune che l’intesa sia squilibrata, perché premiante per gli Usa. Tra i ventisette dell’Ue è arrivato il momento dei distinguo. Berlino appare la più soddisfatta: ha ottenuto il taglio delle tariffe alle auto, il cuore della sua manifattura di esportazione. Diversa la prospettiva per gli altri. L'Italia ha già fatto sapere di voler lavorare per estendere le esenzioni, a partire dal comparto agroalimentare. Invano la Francia, ancora il nostro Paese e il Belgio avevano occhi di riguardo su vino, liquori e superalcolici, sui quali i dazi restano al 15%. Non ci sono cambi in vista per ora.

Le reazioni

«Una delusione profonda», hanno lamentato gli esportatori francesi. Ferita aperta anche per i birrai belgi, che pur hanno sottolineato come sia «meglio il 15% che il 50% evocato nelle scorse settimane». Nell'intesa con Washington, al di là degli estesi accordi commerciali da mettere nero su bianco, restano altri nodi da sciogliere, a cominciare dalle “rules of origin”, le regole che stabiliscono il vero Paese di origine di un prodotto e sono decisive per evitare triangolazioni da nazioni terze. Questo sarà uno dei temi più delicati da discutere nei tavoli dei prossimi mesi.

Le incertezze

Anche sul fronte dell'acciaio e dell'alluminio, la preoccupazione resta alta. Eurofer, l'associazione europea che raccoglie i produttori siderurgici, ha notato come già il dazio del 15% sui veicoli possa mettere a rischio circa un milione di tonnellate di acciaio europeo, senza contare la tariffa del 50% che al momento ancora grava sull'export diretto verso gli Stati Uniti. Sul piano pratico non mancano poi altri contraccolpi dai dazi: da Poste Italiane a Deutsche Post, passando per il servizio francese e quello ceco, è stata annunciata la sospensione delle spedizioni standard verso gli Usa, a causa del nuovo regime doganale che dal 29 agosto cancella l'esenzione fiscale per i piccoli pacchi. Una misura che pesa soprattutto su piccole imprese ed e-commerce. Le possibili soluzioni sono ancora tutte da studiare, capire e valutare.

L’accordo

Insomma, con una buona dose di ottimismo la firma di giovedì è considerata un passo indietro rispetto alla guerra commerciale e uno avanti per arrivare a sancire una prossima e definitiva tregua tariffaria. Cosa potrà succedere nel mezzo non è dato saperlo. Per ora, il cuore dell'intesa Ue-Usa è la definizione di un tetto massimo del 15% per la gran parte delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, ciò che sostituisce il regime precedente fatto di dazi cumulativi e talvolta più pesanti.

