Le tappe del giallo: dai funghi velenosi alle tracce di sangue 

È la sera del 5 dicembre: Claudio Gulisano, preoccupato perché non riesce a mettersi in contatto con i genitori, entra nell’appartamento di via Ghili trovando i corpi senza vita del padre Luigi (79 anni) e della madre Marisa Dessì. La casa si trasforma nella scena di un crimine: al lavoro carabinieri della compagnia di Cagliari e medico legale. Nessun segno di violenza sui corpi, niente tracce di scasso nella porta d’ingresso. Ma da subito qualcosa non quadra.

Il giorno dopo l’autopsia non chiarisce i dubbi, facendo emergere delle lesioni all’apparato digerente dei due. Si ipotizza un’intossicazione a causa dei funghi. Sono necessari gli esami istologici e tossicologici. L’8 dicembre entrano in azione i Ris con una serie di analisi nell’abitazione e sull’auto, entrambe sotto sequestro, dei coniugi. Intanto i primi risultati sui funghi non avrebbero documentato la presenza di veleno. Passano i giorni e i corpi restano sotto sequestro. Il 12 dicembre il figlio Claudio sui social pubblica una foto con la scritta: «Condividi questa candela in ricordo di chi passerà questo Natale in cielo». Il 18 filtra la notizia del ritrovamento di tracce di sangue nella casa e il giorno dopo si scopre che l’indagine è per duplice omicidio. (m. v.)

