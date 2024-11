Le tante Voci di maggio “fuori stagione” a Bonnanaro tra musica e tradizioni 

Un evento giunto alla XXIV edizione. Negli ultimi tre anni si è svolto a Nuoro, nel cuore dell’Isola dove la magia ha avuto inizio. «Stavolta, però, Voci di maggio sbarcherà a Bonnanaro, dal 26 al 29 dicembre: ritornerà una manifestazione itinerante», afferma il leader della band degli Istentales, Gigi Sanna. «Ci piace vagabondare per le piazze della Sardegna, ravvivare i piccoli paesi attraverso i grandi artisti e la musica di qualità. Abbiamo allestito un ricco programma nei cosiddetti giorni di spalla». In piazza Cavour si esibiranno i Modena City Ramblers, Francesco Baccini, Equipe 84, Shade. Ovviamente gli Istentales.

Fine anno di passione

Tutto è stato curato nei dettagli. Il piccolo Comune della Provincia di Sassari è pronto ad accogliere e ad animarsi. Catalizzerà le attenzioni, a partire da Santo Stefano. «Bonnanaro aspetta tutti a braccia aperte per quattro giorni di festa, cultura, buon cibo e divertimento», dice il primo cittadino, Giovanni Carta. Gigi Sanna aggiunge: «Sentivamo quasi la necessità di spostarci, di andare da altre parti. Ci sono dei posti che hanno bisogno della musica, per “respirare” e ravvivarsi. Sì, una serie di eventi che creerà economia». Insomma, per quattro serate a ridosso del Capodanno i riflettori saranno puntati su Bonnanaro. Tutto possibile grazie a un evento unico, finanziato dalla Regione, capace di accostare artisti di primo piano, cultura e sapori autentici nella splendida cornice di piazza Cavour.

Il programma

Ieri mattina la manifestazione è stata svelata alle porte di Nuoro, a Badde Manna. L’identità barbaricina non si discute, però l’impronta isolana emerge fiera e rigogliosa. «“Voci di Maggio” non è solo un evento, ma un momento di profonda condivisione delle nostre radici e della nostra cultura», ribadisce Gigi Sanna. Poi precisa: «Questa edizione sarà ricca di emozioni e novità». Giovedì 26 dicembre l’avvio, a partire dalle 18, con la 18esima edizione del Presepe vivente di Bonnanaro. A seguire, sagra itinerante nelle cantine del centro storico, con i vini del territorio che diventeranno protagonisti. Il giorno dopo, venerdì 27, il copione cambierà in modo netto. Sagra del cinghiale a parte, alle 20, dalle 21 la scena sarà tutta per la musica di qualità. Prima gli Equipe 84, poi Francesco Baccini. Piazza Cavour si scalderà, con gli artisti in arrivo dalla Penisola. Sabato 28 dicembre, invece, i piatti locali accompagneranno i visitatori già dalle 13, con la Sagra della cordula. Alle 21, poi, piazza Cavour diventerà il fulcro di tutto. Sul palco salirà Shade, cantante assai apprezzato dai giovanissimi, con le sue sonorità. A seguire il dj set: “80 voglia dei 90”. Domenica 29, infine, la chiusura dell’evento: “sagra del vitello” dalle 13, con raduno di auto e moto d’epoca. Alle 21 è in programma forse lo spettacolo più atteso: il concerto degli Istentales e dei Modena City Ramblers.

Entusiasmo

La soddisfazione è marcata, traspare. «Per il nostro paese questo evento riveste una grande importanza», dicono il sindaco Giovanni Carta e la presidente della Pro loco di Bonnanaro, Tiziana Coialbu. «Dietro c’è un lavoro di squadra». Gigi Sanna conclude: «La musica può fare tantissimo per i piccoli centri. Al di là degli artisti, Voci di maggio continua a svolgere un ruolo di primo piano».

