Le superstar brillano sull’Isola 

Il premio Oscar Christopher Walken, che riceverà il Filming Italy Lifetime Achievement Award; il divo americano Dennis Quaid; la star portoghese Daniela Melchior; l’attore Alessandro Nivola; le francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau; la stella britannica Dominc West. E ancora: i protagonisti di “Emily in Paris” Samuel Arnold e Bruno Gouery; l’attrice di “Happy Valley” e “Peaky Blinders” Charlie Murphy; il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé; l’atleta iraniana Nasim Eshqi, che riceverà il Filming Italy Women Power Award. Il parterre della VI edizione del Filming Italy Sardegna Festival è tanto luccicante! Perché, come Tiziana Rocca, direttore generale dell’evento, ci ha svelato nelle scorse settimane, «tra il Forte Village di Santa Margherita di Pula e il Notorious Cinema di piazza L’Unione Sarda a Cagliari arriveranno anche Richard Gere, Rosario Dawson e Francesca Chillemi».

Gli italiani

In rappresentanza del nostro cinema, ecco Fausto Brizzi e Ilenia Pastorelli, che presenteranno il loro ultimo film, “Da grandi”; i due protagonisti Gabriele Lavia e Lodo Guenzi presenteranno l’ultimo film di Pupi Avati, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”; Volfango De Biasi che insieme a Ricky Memphis e Ilaria Spada presenteranno “Un matrimonio mostruoso;” Claudia Gerini, presidente della giuria cortometraggi; Marco Bocci e Pietro Sermonti, che presenteranno il loro ultimo film, “La caccia”; i registi Riccardo Milani e Matteo Garrone; Paola Cortellesi, nella giuria della sezione cortometraggi; Martina Stella, che riceverà il Filming Italy Women Power Award. E poi in rappresentanza del mondo dei social, la modella e influencer Paola Turani e la TikToker Elisa Maino.

Il premio

Ritorna anche in questa edizione lo storico premio dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione. Il Premio Nanni Loy ideato dal giornalista Antonello Sarno quest’anno andrà agli attori Marco Bocci e Sergio Rubini, al regista Matteo Garrone e un premio speciale alla carriera a Ornella Muti. Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, il Premio in onore di Pietro Coccia, il più famoso fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival, sarà consegnato a Ilenia Pastorelli.

Le proiezioni

Tantissimi i film proiettati in anteprima, con più di 50 titoli nel corso della manifestazione: in preapertura la sera del 21 giugno, “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Biasi, sequel del film di grandissimo successo del 2021, “Una famiglia mostruosa”. Per l’occasione, il cast e il regista del film saluteranno il pubblico dei Notorious Cinema di Cagliari, la super sala dove sarà possibile vedere le anteprime. Ad aprire il festival, la sera del 21 giugno, anche la nuova commedia con Jennifer Lawrence, “Fidanzata in affitto”, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures. In anteprima assoluta, ci sarà anche l’ultimo film di Fausto Brizzi, “Da grandi”, commedia che vede protagonisti Ilenia Pastorelli, Enrico Brignano, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

«Quanta passione»

«Anche quest’anno», il commento del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, «la proposta del Filming Italy Sardegna Festival è un concentrato di passione per il piccolo e il grande schermo».

Il governatore

Christian Solinas ne è certo: «Per la sesta volta, la Sardegna ospita il Filming Italy Sardegna Festival, una manifestazione cinematografica internazionale che da anni garantisce visibilità e promozione alla nostra terra, Isola unica, attrattiva e di grandi potenzialità».

Preparate l’agenda

E allora, segnatevi le date: 22, 23, 24 e 25 giugno. Programma ricchissimo, perché da aggiungere alle proiezioni e agli incontri ci sono anche le tavole rotonde. Tappeto rosso, cielo di stelle.

