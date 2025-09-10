Le super-azzurre saranno ricevute dal Capo dello Stato 

La nazionale italiana femminile sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 8 ottobre alle 16. Il giusto tributo alla squadra definita in queste ore “la più forte di sempre dello sport italiano” dopo il titolo mondiale in Thailandia. Questa squadra, sapientemente portata ai più grandi successi dal commissario tecnico Julio Velasco, ha portato all’Italia due Nations League, una Olimpiade e un Mondiale. Con la regia della palleggiatrice di Narbolia Alessia Orro, eletta sul campo la più forte giocatrice dell’ultimo Mondiale. Il capo dello Stato celebrerà la nazionale italiana femminile salutando la delegazione guidata la presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal numero uno di Federvolley Giuseppe Manfredi.

Alessia

Per la Orro è già tempo di ripartire, perché la stagione regolare in Turchia sta per iniziare e la regista azzurra sarà l’ultimo gioiello di club che vuole vincere tutto non solo a istanbul e dintorini ma soprattutto in Europa nella prossima stagione. La sua Narbolia l’ha celebrata come sempre dopo ogni successo, in piazza – rigorosamente accanto all’amato nonno – ha mostrato la medaglia d’oro, quasi un rito negli ultimi anni.

Julio

Con il successo di Bangkok, il ct argentino è diventato il terzo tecnico nella storia dello sport italiano a essere contemporaneamente campione del mondo e campione olimpico in carica. Prima di lui, ci erano riusciti soltanto Vittorio Pozzo con la nazionale di calcio e Ratko Rudic con il Settebello nella pallanuoto. (e.p.)

