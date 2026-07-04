Le suore salutano dopo novant’anni 

Inviata

Narbolia. I primi alunni avevano il grembiulino nero e la cartella in spalla, gli ultimi già a quattro anni sono abilissimi con gli smartphone. Un divario di quasi un secolo in cui il filo rosso sono state le missionarie del Sacro Costato. Sono state loro la colonna portante della scuola di via Cavallotti e oggi, dopo quasi un secolo, hanno le valigie pronte. Suor Adalberta Mura e suor Rita Falasca, le ultime due monache rimaste, a breve si trasferiranno a Oristano. L’ordine del Sacro Costato lascia Narbolia ma la sua impronta resta.

La storia

Le suore erano arrivate nel 1936 «quando Giuseppina Firinu, la prima maestra elementare del paese, ci aveva concesso gratuitamente la scuola per continuare l’insegnamento» racconta suor Adalberta, originaria di Gadoni e un passato da infermiera fino al ruolo di responsabile per alcuni anni nella casa di Narbolia. L’edificio ha conosciuto modifiche strutturali ma è rimasto intatto lo spirito di accoglienza e i valori che le suore hanno trasmesso in ben 90 anni. Una cifra sorprendente per tutto ciò che racchiude. Fra queste mura, dove oggi risuonano solo le voci delle due suore e della segretaria, sono passate almeno quattro generazioni. «I bambini di oggi, i loro genitori, i nonni e persino qualche bisnonno - osserva suor Adalberta – ha frequentato qui la scuola materna anche la campionessa Alessia Orro. Sono stata la sua catechista. Era bravissima, già da piccola aveva la passione per la pallavolo tanto che le avevamo concesso di seguire la messa a Oristano per poter conciliare con gli allenamenti». Novant’anni di insegnamenti e giochi, sorrisi e lacrime. Ginocchia sbucciate e recite di Natale. Un patrimonio che le suore e i tantissimi ex alunni custodiscono con amore. «Ci siamo sempre sentite a casa e ci dispiace andare via, ogni tanto mi viene da piangere» ammette suor Adalberta mentre suor Rita nasconde il viso fra le mani.

Il saluto

Un momento delicato, non è stata una scelta semplice. «Con la diminuzione degli alunni, sarebbe stato difficile per noi andare avanti» spiega al telefono da Roma suor Agnese, la madre provinciale. Così si parte fra l’abbraccio dei narboliesi che ieri hanno partecipato alla messa di saluto voluta dal parroco don Antonello Angioni: «Sono state il cuore pulsante della comunità, un punto di riferimento per tutti e ci mancheranno anche se il loro insegnamento resterà in ognuno di noi» ha detto. E poi ci sono le lettere dei genitori e dell’associazione laicale Sacro Costato. In quelle pagine si leggono tutto l’amore e la gratitudine per il lavoro svolto. «Per quasi un secolo, le suore hanno rappresentato una seconda famiglia a cui poter affidare i propri figli sapendo che sarebbero stati accolti con professionalità e un amore cristiano». Le suore lasciano un’eredità importante: la scuola continuerà con la coop Progetto Donna Più, mentre la loro casa diventerà un rifugio per donne fragili e bambini. La missione di carità continua.

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