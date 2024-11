Le suore salutano dopo 70 anni 

Per oltre 70 anni hanno assistito persone anziane e fragili, diventando parte della comunità con cui hanno condiviso gioie e dolori. Hanno insegnato i valori della compassione, generosità e dedizione al prossimo. Oggi però le suore del Cottolengo - Casa di riposo “Villa Giavesu”, lasciano Cuglieri. Così è stato deciso dalla Direzione generale di Torino, la Piccola casa della Divina Provvidenza. Una decisione sofferta ma inevitabile, dettata dall’anzianità delle religiose, dai problemi di salute di alcune di loro e dall’impossibilità di provvedere all’avvicendamento delle sorelle nella Casa, attiva dagli anni Sessanta nella struttura donata dalla famiglia Giavesu-Fara.

La storia

Le suore del Cottolengo sono state una presenza fondamentale nella vita del paese per molti decenni. Conosciute per il loro servizio umile e silenzioso, sono state un punto di riferimento per anziani e persone in difficoltà. La loro presenza non si limitava all’aiuto materiale ma si estendeva a un supporto spirituale e morale che andava ben oltre il semplice assistenzialismo. Hanno accolto i giovani del servizio civile e qualcuno è pure stato stabilizzato come assistente all’interno. L'amministrazione comunale «ringrazia le suore che negli anni hanno svolto la loro missione, riconoscendo la grande opera a favore della nostra comunità. Saremo sempre grati per l'umanità con la quale hanno accolto e curato i più fragili e bisognosi, regalando conforto e servendo con amore e umiltà».

Il futuro

Le suore si trasferiranno, alcune sono già a Lunamatrona in una struttura dell’ordine religioso. A Cuglieri lasciano uno stabile ancora moderno e funzionale, in grado di ospitare 24 persone, che potrebbe essere rilevato da qualche cooperativa del settore assistenziale. Qualcuno si sarebbe già fatto avanti. Essendo una struttura privata il Comune non può farsi carico del personale che vi lavora ma «darà tutto il supporto possibile dal punto di vista amministrativo e burocratico per agevolare il passaggio dalle suore a un altro gestore in grado di assicurare l’attività assistenziale e il mantenimento dei posti di lavoro», precisa il sindaco Andrea Loche. È alta la richiesta da parte di persone non più autosufficienti e bisognose di assistenza, per questo l’edificio potrebbe riaprire i battenti per accogliere nuovi utenti.

