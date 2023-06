Le suore Orsoline lasciano, chiude l’asilo  

Da più di 60 anni ha formato intere generazioni, che oggi piangono la sua imminente chiusura. L’asilo “Sacro Cuore” di Uras, gestito dalle Orsoline della Sacra famiglia di Bosa, cessa le sue attività di asilo nido e scuola dell’infanzia. «Andiamo via a malincuore, dopo tanto impegno e sacrificio. Abbiamo aiutato tante famiglie – afferma la direttrice della scuola di Uras, suor Mariangela Sechi – Rispettiamo la decisione del vescovo di Alghero-Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino, che ci ha richiamate a Bosa per l’esiguo numero di suore nella nostra comunità e per assistere le nostre consorelle».

Attività

«Sapevamo della chiusura della scuola dalla fine dello scorso anno. Abbiamo avvisato per tempo il personale scolastico. Abbiamo cercato di fare il possibile per salvare l’asilo, ma non ci siamo riusciti» fa sapere suor Mariangela. La notizia della cessazione delle attività scolastiche è stata poi comunicata ai genitori che avevano iscritto i figli per l’anno scolastico 2023-2024. «Ho scritto una lettera a suor Raimonda Fresi, responsabile dell’Istituto scolastico di Bosa, in cui ho chiesto una comunicazione ufficiale che indicasse la chiusura definitiva dell’asilo, con l’obiettivo di proporre l’accoglienza dei bambini nella scuola dell’infanzia statale di Uras» spiega il sindaco Samuele Fenu.

Il futuro

In seguito alla lettera del sindaco, sono state riaperte in via eccezionale le iscrizioni per i bambini che erano stati iscritti all’asilo delle suore. «A oggi, sono 40 i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale di Uras, 20 dei quali erano iscritti alla scuola paritaria “Sacro Cuore”. Non sono presenti nel conteggio i piccoli della fascia d’età da 0 a 3 anni, iscritti all’asilo nido» aggiunge Fenu. Un servizio che, col trasferimento delle suore, a Uras mancherà e molte famiglie dovranno affidarsi alle strutture dei centri vicini. Suor Mariangela e suor Antonia Mele torneranno a Bosa al termine delle lezioni, dopo aver coordinato l’asilo di Uras per oltre 20 anni. Le suore stanno salutando i piccoli alunni e quelli del passato e giovedì 15 giugno, alle 18.30, l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni celebrerà una messa di ringraziamento per l’operato delle Orsoline, a Uras. Ancora da definire la destinazione dei locali dell’asilo, di proprietà della casa generalizia di Bosa. Così come è incerto il futuro delle tre maestre e dei sette collaboratori dell’asilo.