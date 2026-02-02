Le suore lasciano la scuola materna 

«Abbiamo sempre accolto tutti con amore. Abbiamo lavorato tanto ma sempre con serenità. Oggi qui vedo tante persone, molti sono stati miei alunni. Sono venuti qui a salutare e a continuare a sostenerci. Ringrazio tutti. Il nostro asilo continuerà a esser un punto di riferimento per Dolianova». Poche parole di commiato pronunciate con emozione da suor Camilla Puddu, 91 anni, per tanti anni alla guida dell’asilo infantile “Principessa Iolanda” gestito dalle Ancelle della Sacra Famiglia e oggi frequentato da 22 bambini.

La storia

Dal prossimo anno scolastico 2026/2027 le suore, per ragioni di età e crisi di vocazioni, lasceranno la struttura che sarà affidata alla cooperativa “I Fenicotteri”. Così ha deciso l’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi a cui, per statuto, spetta la scelta.

Quella dell’asilo infantile “Principessa Iolanda” è una storia lunghissima. Quest’anno si celebra il centenario dell’apertura della sede di via Manca gestita dal 1949 dalle Ancelle della Sacra Famiglia che sostituirono le suore del Cottolengo. «Fu Donna Caterina Manca di Villermosa a donare il terreno dove oggi sorge la struttura, costruita grazie all’impegno di monsignor Lorenzo Atzori e al contributo di decine di dolianovesi», spiega don Mario Pili, parroco di San Pantaleo e assistente ecclesiastico del Comitato di cittadini che da sempre sostiene la struttura, «prendiamo in mano un grande patrimonio guardando al futuro. Il cammino continua con una marcia in più. Questa istituzione ha bisogno di tutto il sostegno possibile».

Il Comitato

Un appello raccolto dal Comitato che ha convocato la riunione dei soci per salutare le suore e illustrare le novità sulla gestione alla presenza di Monsignor Roberto Piredda delegato dell’arcivescovo: «La soluzione individuata è la migliore possibile – afferma la presidente Mirella Perra – la cooperativa che prenderà in mano l’asilo conosce bene il territorio. Da anni gestisce un’altra realtà a Soleminis dove sono presenti anche bambini di Serdiana e Dolianova. Il nostro asilo continuerà ad essere un punto di riferimento per la comunità».

Non potrebbe essere altrimenti visto il legame fortissimo, confermato dalla presenza in sala di tanti ex alunni e genitori di bambini che l’hanno frequentata negli anni scorsi: «Alle suore va la nostra profonda gratitudine – afferma Mariangela Perra - per oltre 70 anni hanno accolto, educato, protetto, donato tempo, cura, sorrisi e pazienza ai nostri bambini. Hanno accompagnato i primi passi, consolato le lacrime, insegnato valori destinati a restare per tutta la vita».

Venerdì, alle 16, nella sede dell’asilo, si terrà l’incontro con la direttrice della Cooperativa “I Fenicotteri”, Clarissa Porcu, che illustrerà programmi e progetti per il nuovo anno scolastico. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 14 febbraio.