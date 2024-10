Le suore giuseppine lasciano il paese 

«Ogni distacco ci rende più poveri»: sono le parole di suor Armida, 80 anni, che ieri pomeriggio, insieme all’83enne suor Paola, ha detto addio a Decimomannu, dove l’ordine delle Figlie di San Giuseppe si era insediato 71 anni fa. «Sto in questo paese da 7 anni – aggiunge suor Armida – e ci lascerò il mio cuore». Decimomannu perde un pezzo di storia nonché la figura rassicurante delle suore giuseppine con l’abito bianco.

I preparativi

Con gli occhi lucidi ma con il sorriso stampato sul volto e un’invidiabile energia le due donne hanno caricato il furgoncino del trasloco con i loro umili averi: «Portiamo via anche le nostre piante perché qui, da sole, morirebbero».

Le porte dell’edificio di via Roma 11 di proprietà comunale, che le ha ospitate per tanto tempo e che per loro è stato una vera casa, resteranno chiuse fino a data da definirsi: «Questo immobile – prosegue la religiosa – fino a una ventina di anni fa è stato anche sede della Caritas, poi trasferita in corso Umberto. Noi suore ci siamo sempre occupate di seguire l’ente confessionale promuovendo carità e solidarietà, assicurando i generi alimentari di prima necessità a una settantina di famiglie bisognose». Armida tiene a sottolineare la disponibilità dell’amministrazione comunale decimese: «Non ci hanno mai chiesto un soldo».

L’impegno

La Caritas non era l’unica attività di cui si occupavano le suore: «Fino a qualche anno fa abbiamo fatto da maestre ai bambini del Nido d’infanzia “Santa Greca” di via Dante annesso alla struttura che stiamo lasciando sita nella parallela via Roma. Ci siamo occupate delle faccende parrocchiali, tra cui lavare e stirare la biancheria, e di organizzare i bazar missionari. Il ricavato l’abbiamo sempre devoluto ai bambini di Africa, India, Argentina e Brasile. Sono stata varie volte in questi posti, ma il mio cuore l’ho lasciato nel nord dell’India, dove la povertà estrema è davvero tanta».

Ora tutto andrà in mano ai laici: «Da quando anche altre suore di altri ordini hanno lasciato Decimo, tra le quali l’ultima in ordine di tempo è suor Lya, anche il consueto rosario del mercoledì è seguito da una laica».

Le motivazioni

Mentre le lacrime segnavano i volti delle suore, poco lontano si faceva festa: nel piazzale davanti alla chiesa di Santa Greca si festeggiava il decimo anniversario dell’Oratorio.

Perché vanno via le Figlie di San Giuseppe? «Disposizioni della casa madre», risponde suor Armida: «Ci limitiamo a eseguire gli ordini della superiora generale. Il numero delle suore è in costante diminuzione e noi siamo anziane». Le religiose sono abituate ai traslochi, anche se ogni volta il distacco è difficile e porta malinconia. Armida andrà a Genoni, sede natìa della congregazione religiosa femminile diffusa prettamente in Sardegna, mentre Paola a Nuoro. La loro partenza arriva a pochi mesi dalla dipartita delle sorelle dalla vicina Villasor: nella provincia del Sud Sardegna, adesso, l’ordine delle Giuseppine non è più rappresentato.

