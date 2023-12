Le suite di lusso nel faro di Marconi: altolà di Sgarbi 

Nessuna richiesta di autorizzazione pervenuta alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro: Capo Figari (per ora) non si tocca. A decretare le sorti delle due strutture che svettano sul promontorio di Golfo Aranci, il sottosegretario di Stato per la Cultura, Vittorio Sgarbi. Nero su bianco, il critico d'arte elenca le ragioni che impedirebbero la trasformazione in strutture ricettive dell'ex semaforo da cui Guglielmo Marconi effettuò, nel 1932, il primo esperimento di collegamento radio a onde corte, e della Batteria Luigi Serra, concesse, a fine giugno, dalla Regione alla società cagliaritana New Fari srl per la loro valorizzazione ai fini ricettivi e che, stando a quanto illustrato nel sito internet della società, rischiano di essere convertite in hotel di lusso.

Il caso in Parlamento

Oggetto di mobilitazioni popolari per scongiurare la cementificazione e la privatizzazione dei due immobili, tra cui una petizione su Change.org, lanciata dal comitato di cittadini Maremosso che, con oltre 57mila sottoscrizioni è la più firmata dell’anno in Sardegna, il caso Capo Figari è approdato anche in Parlamento con un’interrogazione presentata dall'onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra, che chiedeva ai dicasteri competenti se il progetto proposto dalla società aggiudicataria che “prevede otto suites, aree benessere ed eventi, piscina emozionale, vasca idromassaggio, cantina e mediateca digitale, sia compatibile con il contesto di ampio pregio naturalistico e paesaggistico in cui sono inseriti i beni". La risposta è firmata da Sgarbi, nella seduta di ieri alla Camera: «A oggi, non sono pervenute alla Soprintendenza istanze di autorizzazione né sono state avviate forme di interlocuzione preliminare in merito agli interventi di restauro degli immobili». Passaggi obbligati, invece, perché, spiega Sgarbi, «i due compendi sono oggetto di decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna», ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inserite in una ricchezza paesaggistica di grande pregio, le due strutture sono dichiarate di interesse culturale, storico e artistico, scrive Sgarbi: «L’ex stazione di vedetta di Capo Figari per appartenere al sistema di comunicazione delle stazioni semaforiche realizzate in Italia alla fine dell'Ottocento e la ex Batteria Luigi Serra in quanto significativo esempio di architettura militare del Novecento».

Obbligo di autorizzazione

Secondo quanto riporta la risposta scritta all'interrogazione, la concessione in uso dei beni culturali è assoggettata alle prescrizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra le quali, specifica Vittorio Sgarbi, «l'obbligo di preventiva autorizzazione per ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, sui beni e sulle pertinenze, il divieto di interventi di demolizione e la compatibilità di quelli di restauro conservativo, valorizzazione e adeguamento con la qualifica di bene culturale tutelato, l'obbligo di salvaguardia delle caratteristiche originarie dei compendi e l'obbligo per il concessionario del bene di garantire la pubblica fruizione del bene culturale, da concordarsi con la Soprintendenza». Autorizzazioni e documenti (ancora) inesistenti che sollevano nuove domande. «Come ha potuto, – si interroga Maremosso – la Regione, approvare il progetto di trasformazione senza avviare nessuna interlocuzione con il ministero?».

RIPRODUZIONE RISERVATA