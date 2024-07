Le suggestioni della filosofia indiana dei Veda A Porto Rotondo lo yoga si pratica in spiaggia 

Per ogni giornata un elemento diverso, tra spiritualità e musica. Porto Rotondo si apre allo yoga: il cartellone del Porto Rotondo festival dell’Associazione Giovani guidata da Sergio Deiana ha inaugurato nei giorni scorsi il format “Yoga Breathe the Elements” articolato in cinque appuntamenti mattutini, con inizio alle 7.30, fino al 13 agosto. Si tratta della prima pratica interattiva e divertente ma anche meditativa e rigenerante della filosofia indiana dei Veda, immersa nell’esclusiva location del Tartarughino Beach.

Dopo il primo incontro dedicato alla terra, con le suggestive sonorità del didjeridoo, si proseguirà quest’oggi con l’acqua e l’handpan mentre a fine luglio protagonista sarà il fuoco in abbinata al djembe. Ad agosto si riparte il 6, con l’aria e le melodie per tastiera fino alla chiusura del 13 agosto dedicata all’etere con i suoni percussivi del gong e delle campane tibetane. Nonuna semplice pratica di yoga in spiaggia ma una fusione tra yoga danza, teatro, ginnastica posturale e meditazione. «È adatto a tutti, dai più giovani agli adulti, perché nasce come esperienza sociale ed espressiva», spiegano Marcello Mansouri, Andrea Lazzarato di Klyo Lab e Cristel Isabel Marcon, ideatori del format in spiaggia. Al termine di ogni lezione ci sarà il momento conviviale dedicato alla colazione vegana: un intermezzo di socializzazione e di condivisione dell’esperienza appena compiuta.

