Le “sue” Ferrari nel racconto di Flavio Manzoni 

Purtroppo gli aerei che assicurano la continuità territoriale non sono così puntuali e veloci come le Ferrari che lui disegna nel Centro stile. Ieri Flavio Manzoni è giunto nell’Aula magna della facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari con un po’ di ritardo, sperimentando da sardo (nuorese) emigrato nella Penisola ormai tanti anni fa quanto lontana sia oggi la sua Isola. A parte questo, dopo i saluti che hanno aperto il convegno promosso dall’Università di Cagliari, il Circolo sardo auto e moto d’epoca, gli ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Periti industriali e la Scuola di formazione degli ingegneri, e la relazione di Gianni Agnesa, autore di un libro dedicato alla Ferrari 312, il direttore del Design della Ferrari ha raccontato come design e tecnologia influenzino l’innovazione.

Tra citazioni letterarie e musicali, Manzoni ha intrattenuto gli studenti e i docenti della facoltà di Ingegneria ma anche molte persone arrivate nell’aula magna per ascoltarlo, spiegando come nasce oggi una supercar. Davanti ai disegni dei suoi ultimi lavori ha spiegato come si progetti un oggetto rivoluzionario come una Ferrari, anche partendo da qualcosa di già visto, nel solco della tradizione, ma innovando per regalare un sogno a chi vuole avere nel suo garage una Rossa di Maranello. Attraverso la ricerca e un giusto mix di cultura e innovazione si può così arrivare al concetto massimo di “bellezza”. Quello che chiedono appunto i clienti della Ferrari: guidare un sogno che sia bello, innovativo e di grande valenza tecnologica. E Flavio Manzoni è colui che assicura tutto questo al marchio di Maranello.

