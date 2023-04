Le studentesse del Fermi prime al concorso sull’Ia  

Due alunne del liceo Fermi hanno vinto il primo premio nella sfida sui progetti di intelligenza artificiale "AI for Youth" di Biella tenutasi dal 19 al 21 aprile. Chiara Deledda e Valentina Pintori della 4B, accompagnate dalla docente Anna Maria Aleci, si son confrontate con le 11 scuole selezionate tra le 40 iscritte nella prima competizione nazionale sull'IA. «Al progetto per le classi quarte abbiamo lavorato in piena autonomia seguendo un corso Eipass». Nella prima giornata hanno interagito con i robot. Il secondo giorno hanno ottenuto i temi da trattare: «Era come se dovessimo farci finanziare il progetto ed era completamente ex novo. Per dimostrarne la validità, oltre a un PowerPoint, abbiamo creato una Chatbot. Si richiedevano: riduzione dell'inquinamento, guadagno , miglioramento delle condizioni di vita e più possibilità di lavoro. Abbiamo presentato il lavoro davanti a una commissione in cinque minuti e poi al pubblico. Si tratta di un dispositivo che si installa nei comignoli e permette di controllare processi qualità dell'aria e altri dati. Consente inoltre di mutare i sistemi di raffreddamento per le case, il tutto tramite un display».

Le due studentesse hanno vinto un robot dal valore di 2500 euro (miniatura di quello in funzione su Marte) che può essere addestrato a piacimento e analizza campioni di rocce. (g. p.)

