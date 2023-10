«Le strisce rialzate sono da migliorare» 

Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi attraversamenti pedonali rialzati, soprattutto nelle strade più trafficate. Ma c’è chi fa notare un problema. «Mia mamma 85enne esce di casa con il deambulatore, quindi ha difficoltà motorie», racconta Pietro Masala, «e quando attraversa su alcune strisce rialzate, se da un lato c’è lo scivolo, dall’altro lato trova il gradino del marciapiede». Masala si riferisce alle strisce di via San Fulgenzio, ma fa notare come «in città ci siamo altri attraversamenti rialzati in condizioni simili».

