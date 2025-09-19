VaiOnline
Guspini.
20 settembre 2025 alle 01:11

Le strisce pedonali si illuminano 

A Guspini arrivano i nuovi marker stradali luminosi a led per alcuni attraversamenti pedonali considerati critici per la sicurezza. I dispositivi, fotovoltaici e dotati di sensore crepuscolare, hanno un bassissimo impatto ambientale e si inseriscono nelle politiche di risparmio energetico del Comune. Offrono un avviso immediato: ai pedoni, che vengono così incoraggiati ad attraversare sulle strisce, e agli automobilisti, richiamati a maggiore attenzione grazie al lampeggiamento in prossimità dell’attraversamento. Il pacchetto di interventi comprende anche la tracciatura delle segnaletiche pedonali. I lavori sono già conclusi negli attraversamenti dell’incrocio tra via Gramsci e via Matteotti, punto nevralgico di Guspini per il traffico di auto e pedoni, in quanto adiacente alla centrale piazza XX Settembre. «Le soluzioni per la sicurezza devono essere effettuate prima di tutto – spiega l’assessore Marcello Serru –. In questa fase iniziale sono stati previsti all’incrocio di piazza XX Settembre, quindi nelle vie Mazzini, Gramsci e Matteotti, per aumentare visibilità e quindi sicurezza per i pedoni. Stiamo studiando i prossimi interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

