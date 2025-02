Le strisce pedonali dopo l’appello 

Dalla parrocchia della Beata Maria Gabriella hanno quasi gridato al miracolo. Ieri mattina hanno strabuzzato gli occhi e si sono armati di smartphone per fotografare l'evento. «Sono arrivati gli operai a tracciare la segnaletica davanti alla nostra chiesa: è una grazia», ironizza compiaciuto don Roberto Dessolis. «Sono in questa parrocchia nuorese da parecchio tempo, ma non avevo mai visto le strisce pedonali. Siamo davvero contenti, ora i nostri bambini possono attraversare la strada con maggiore sicurezza. Qui, fedeli e residenti, sono tutti soddisfatti per questo avvenimento».

Un quartiere dimenticato, da anni abbonato alle strade colabrodo, alle perdite idriche e alla mancanza di segnaletica. Ecco perché lo scorso 27 gennaio, dalle colonne dell'Unione Sarda, don Roberto Dessolis aveva lanciato un appello accorato al Comune di Nuoro: «In via Giuseppe Biasi serve come prima cosa la segnaletica. Poi, una maggiore attenzione per tutta la zona di Badu 'e Carros: negli ultimi quattro anni ricordo di aver visto solo una volta gli operai intenti ad asfaltare una piccola via della zona. Per il resto, niente di niente». Detto, fatto. Gli operai sono arrivati, così come le prime risposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA