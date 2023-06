Le strisce blu ripartono tra le proteste 

Dopo un anno tornano i parcheggi a pagamento: c’è chi li benedice (in particolare non pochi commercianti del centro), chi li maledice (i residenti soprattutto delle nuove zone individuate) e gli automobilisti locali. E chi fa già marcia indietro su alcune novità annunciate, cioè il Comune che per via Turati e via Brigata Sassari per ora si rimangia le disposizioni: le strade restano a doppio senso di circolazione e la percentuale di stalli liberi non sarà a schiena di pesce: troppo poco spazio per il transito dei veicoli.

Il primo giorno

L’esordio ieri per i 315 stalli blu (attivi solo di mattina, sconto su ticket e abbonamento, gratis i primi 15 minuti di cortesia) in alcune zone non è stato esaltante. Un deserto di auto sino alle 10.30 in piazza Marmilla, lato destro di piazza Matteotti, e appunto in via Turati e in Brigata Sassari. «Non serviva uno scienziato per capire che in queste due vie del centro gli stalli blu - accusa Massimo Deiana, pensionato 70enne, residente in via Turati – sono una forzatura: se mi attardo a scaricare la spesa devo pagare per rientrare a casa?». Nel rione una petizione ha incassato l’adesione anche di un centro riabilitativo, uno studio notarile, un laboratorio analisi cliniche. Ed è proprio qui che appare già abortita l’ordinanza del Comune che disponeva oltre ai parcheggi a pagamento anche il senso unico e altri stalli liberi a schiena di pesce.

Le reazioni

«Si è notato – fa sapere il comandante della Polizia Municipale Andrea Usai – che si restringe troppo la carreggiata, per ora in quel comparto le decisioni son sospese». Parziale vittoria dei residenti. In altre zone del centro, invece, ad onore del vero non mancano i favorevoli agli stalli blu: «Sono liberi – fa notare il ristoratore Massimo Musa – anche perché di colpo chi lavora in centro ha smesso di occuparli per ore e poi siamo a favore dei 15 minuti gratis: è il tempo di un caffè». Marco Mei, commerciante di piazza Ciusa, rilancia: «I portici sono a pagamento ma l’intera zona centrale della piazza ora è a disco orario: l’auspicio è che i controlli siano solerti per il continuo ricambio di auto». Ieri i 4 vigil park erano ancora impegnati con l’utenza a spiegare come azionare la macchinetta che eroga il ticket e come pagare (e controllare l’orario) tramite app: «Non è agilissimo ma basta applicarsi», commenta Nadia Soru, casalinga.

