Le strisce blu conquistano la periferia 

Le si potrebbe battezzare “strisce blu della discordia”. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, la Giunta ci riprova e stavolta, davanti alla delibera che istituisce 62 nuovi stalli a pagamento nelle vie cittadine, non si tira indietro. Atto dovuto, si legge tra le righe del documento proposto dall’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, per ripristinare il totale di 1.312 parcheggi previsti dal capitolato sottoscritto dal gestore Easy help & stop «alcuni venuti a mancare nel tempo a seguito di concessioni per installazione di dehor nel periodo della pandemia da Covid, nuove autorizzazioni per pass disabili, passi carrabili e installazione di colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche». Ma la pezza rischia di essere addirittura peggio del buco.

La polemica

Perché “salvato” il centro storico, che nella prima stesura della delibera (proposta dal sindaco e sospesa su richiesta di Cuccu) era destinato a vedere abbondanti pennellate di blu, le colonnine dei ticket sono pronte a tornare anche nel parcheggio del centro commerciale Porta Nuova. Al piano terra, lato strada Provinciale 93 direzione Silì, saranno tracciati 22 stalli a spina. Ma nessuno tra i commercianti, compreso il presidente del Consorzio Porta Nuova, Alberto Piras, era stato informato. E l’idea non piace. «Non ne sapevamo nulla - confermano dalla segreteria - abbiamo già avuto in passato i parcheggi a pagamento e siamo consapevoli dei disagi che creerebbero». Gli esercenti, insomma, avrebbero gradito perlomeno essere coinvolti nella decisione.

Le strade

Gli altri 40 stalli saranno recuperati in quattro diverse zone: 17 nell’area di proprietà comunale presso ingresso Eurospin di via Guglielmo Marconi; 12 a spina nella piazza San Martino, fronte via Peppetto Pau; 5 stalli a spina in Piazza Roma, di fronte alla chiesa di San Sebastiano, dal

civico 46 al 51; 6 longitudinali nel lato destro di vico Solferino, dal civico 4 al 12.

Il dietrofont

Da tempo il consorzio The Park reclamava nuove strisce blu, anche alla luce dei numerosi cantieri pubblici che hanno causato una riduzione degli introiti dalla sosta. A fine maggio una prima delibera era stata illustrata alla Giunta dalla segretaria generale Giovanna Solinas Salaris, ma l’idea di concentrare tutti i nuovi parcheggi nel centro storico non aveva convinto l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu che, d’accordo con il primo cittadino, aveva deciso di sospendere il documento in attesa di ulteriori approfondimenti. Nella nuova versione approvata dall’esecutivo (assenti l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru, e il delegato ai Lavori pubblici, Simone Prevete) il salotto cittadino viene toccato solo marginalmente, in prossimità del portico di vico Tirso. E per cercare di rendere più appetibile il multipiano di via Mariano IV, la tariffa mensile passa da 40 a 25 euro.

