Le strategie per rilanciare il turismo 

Rilanciare il territorio: a Turri amministratori, operatori turistici e cittadini ne hanno parlato al parco Beranu Froriu.

«Puntare su verde, fioriture e decoro urbano è la chiave per valorizzare cultura, archeologia e identità», dice Pietro Arca, ambasciatore per la Sardegna di Comuni fioriti. «Si faccia rete per il territorio», sottolinea Michelangelo Galitzia, padrone di casa. Il sindaco di Turri, Martino Picchedda, ha evidenziato «un percorso di crescita fra tradizione e nuove idee», affiancando alla promozione dello zafferano quella dei tulipani. Matteo Castangia, sindaco di Villanovafranca, ha ribadito che «decoro urbano e collaborazione sono essenziali».

Per Pierangelo Cadoni, di “Sardegna in Miniatura”, «un sistema organizzato rende competitivi» e Lino Zedda, presidente di Due Giare, esalta «le sinergie tra pubblico e privato». Ivan Tonini, di Spazio IT, spiega che «i numeri possono crescere con una migliore organizzazione» ed Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, chiede «una regia coordinata per costruire destinazioni».

Francesco Sanna, presidente di Sa Corona Arrubia, invita a «superare i localismi» e Geraldine Winchcombe, presidente di Un mondo fiorito», ricorda «il valore del decoro e delle iniziative locali». Per il consigliere regionale Pierluigi Piano «fare sinergia contrasta lo spopolamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA