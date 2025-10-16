Le strategie per ridurre gli incidenti 

Impegno nel controllo delle strade per poter intervenire tempestivamente quando ci sono problemi, anche sotto il profilo della segnaletica. È la rassicurazione dal prefetto, Giuseppe Castaldo, che martedì mattina nel Palazzo del Governo ha presieduto la riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali, recentemente rinnovato, per pianificare gli interventi per la lotta contro l’incidentalità stradale in ambito provinciale.

Erano presenti i rappresentanti di Questura, carabinieri, guardia di finanza e polizia stradale, oltre che i presidenti delle Province del Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano, il servizio Mobilità e Viabilità della Città metropolitana, l’Aci, l’Anci Sardegna, Anas e Motorizzazione civile.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le istituzioni e gli enti che, a vario titolo, possono fornire un valido contributo nell’attività di analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale.

