Le strategie per fermare la speculazione 

La battaglia, adesso, è prima di tutto normativa. Perché se i signori delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici possono continuare l’assalto alla Sardegna, lo devono al decreto Draghi. Ecco allora la necessità di costruire un percorso condiviso per fermare il rischio di una colonizzazione dell’Isola. Di questo si parla oggi a Oristano al Consorzio Uno, dove è in programma il convegno “Il nostro contributo per salvare la Sardegna dalla speculazione energetica”. I lavori cominciano alle 10 e verrano trasmessi in diretta streaming su Unionesarda.it. Organizza l’associazione culturale “Senatore Lucio Abis”, presieduta da Pietro Arca, con il contributo della Fondazione Sardegna.

Dello “Scenario energetico del decreto Draghi in Sardegna” parla l’ editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu. Invece Giuseppe Pulina, agronomo e docente universitario, approfondisce lo “Scenario paesaggistico-ambientale”. In collegamento da Roma, Vincenzo Cerulli Irelli, ex deputato, costituzionalista e anche lui professore universitario. La proposta del Comitato scientifico per l’insularità in Costituzione viene presentata da Maria Antonietta Mongiu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola e Benedetto Ballero. A Gianvalerio Sanna, presidente del Consorzio Uno, il compito della sintesi finale. Anche perché è sempre più una corsa contro il tempo la necessità di difendere l’Isola dall’avanzata delle multinazionali, una battaglia che sta a cuore a un numero sempre maggiore di sardi.

