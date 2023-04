Le strade vietate alle automobili per la processione 

In occasione della 367esima edizione della festa di Sant'Efisio saranno in vigore le modifiche alla viabilità disposte dall'ufficio competente del Comune. Sarà vietata la sosta nel Largo (tra piazza Yenne e via Roma) in entrambi i lati e nell’isola centrale (per i trasgressori interverrà il carro-attrezzi) dalle 10 di domenica 30 a mezzanotte dell’1 maggio mentre il transito sarà vietato dalle 6 alle 24 negli stessi giorni. Da ieri, invece, è già scattato il divieto di sosta (fino alla mezzanotte del 2 maggio) in via Maddalena. Il primo maggio, dalla mezzanotte alle 15 saranno off limits (sosta e transito) le vie Sant’Efisio, vico III Sant’Efisio, Fara, Santa Margherita, Tigellio, Palabanda, Carbonazzi, Sant’Ignazio, Portoscalas, San Giovanni, Azuni, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Baylle, Sassari, Piazza del Carmine, Angioy, Mameli, largo Carlo Felice, piazza Matteotti, La Plaia, Ponte della Scafa, viale Pula. Dalla mezzanotte alle 15 dell’1 maggio, divieto di transito anche in via Roma (tra via Sassari e viale Trieste), mentre alle 6 alle 15 dell’1 maggio off limits viale Trieste nel tratto compreso tra via Pola e via Caprera e via Carloforte. Dalle 15 di domenica 30 (fino alle 24 dell’1) divieto di sosta in piazza del Carmine, via Sassari, e divieto di transito negli orari stabiliti dalle ordinanze. ( ma. mad. )

