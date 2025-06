Le strade si riempiono di altari 

In via San Salvatore i compiti sono stati ben definiti. Le donne hanno preparato i fiori, stirato le tovaglie e steso i tappeti. Gli uomini hanno pensato a montare l’impalcatura. Perché tutto doveva essere perfetto per il passaggio della processione del Corpus domini.

Ancora una volta nelle strade della città si è rinnovato il tradizionale rito della preparazione delle cappelle, che ha coinvolto interi vicinati. E così questi piccoli altarini con il Sacro Cuore e le strade addobbate con felci e tappeti alle finestre, con il profumo della menta gettata in strada, sono stati ancora una volta il simbolo di una ricorrenza che si tramanda negli anni.

Sabato è toccato alla processione della parrocchia di Sant’Antonio con le cappelle più antiche e più scenografiche al passaggio del corteo. Ieri la processione interparrocchiale nel litorale da Santa Maria degli Angeli a Flumini fino a Sant’Andrea mentre sabato prossimo toccherà alla processione della basilica di Sant’Elena.

La cappella più antica

In via Porcu dove viene allestita la cappella più antica, risalente addirittura al 1916, l’unica ad avere una sua obrieria, quest’anno ci si è dovuti arrangiare. La presenza di un ponteggio dall’altra parte della strada non ha lasciato spazio per allestire la consueta struttura in legno. Ma tant’è: armati di pazienza e di buona volontà i soci dell’obrieria hanno allestito un altarino in dimensioni più ridotte. «E per questo dobbiamo ringraziare Salvatore Casu e Renzo Piras», spiegano Antonino Falqui e Cenzo Perra del Comitato della Cappella, «che ci hanno consentito l’allestimento nel cortile della loro casa, l’ex sede del partito comunista. Perché preparare la cappella ogni anno ha un significato speciale». E alla fine c’è spazio anche per il passaggio della bandiera dall’obriere attuale Gianluca Deiana alla nuova Caterina Delogu con tanto di commosso discorso in ricordo anche dei predecessori che non ci sono più.

Ricordo di Gigi Ibba

E commovente è stato anche l’allestimento della cappella della famiglia Ibba in via Grecia a ricordo di Gigi Ibba, scomparso di recente, anima, tra le tante altre cose, del gruppo teatrale amatoriale Sacro Cuore. «Questa era una cappella del 1955 che era stata donata a papà», spiega la figlia di Gigi Ibba, Michela, «il rione di Sa Forada l’aveva poi ristrutturata Nel 1993 era nata proprio un’associazione Corpus Domini. E ogni anno viene preparata davanti a casa in via Grecia. Questa era la prima volta che papà non c’era ed è stata un’emozione speciale, nel sul ricordo».Quartiere mobilitato anche in Sciesa dove l’onore di preparare la cappella è spettato a Nicola Deiana, obriere di San Giovanni e alla sua famiglia, grandi e bambini.«Noi siamo giovani», dice Deiana, «nel senso che prepariamo la cappella da 6 anni. È nato tutto per caso: prima la facevano i nostri vicini, poi loro hanno smesso e hanno chiesto a noi di continuare«. La struttura in legno, «era quella voluta da don Gianni Paderi a Flumini che poi abbiamo risistemato. La statua del Sacro Cuore ha cento anni, era di mia nonna che la teneva sul comodino della camera da letto. La cosa più bella della preparazione delle cappelle è la partecipazione di tutto il vicinato, in un clima magico».

