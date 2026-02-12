«Le strade? Ridotte a pantani» 

Strade impraticabili ridotte a pantani dalle piogge incessanti dell’ultimo mese, abitazioni e aziende quasi irraggiungibili: scatta l’emergenza viabilità nelle zone periferiche di Pula come Sant’Aliana e S’Orecanu.

Da settimane i cittadini segnalano lo stato delle strade sterrate del territorio, disseminate di buche sempre più profonde, che rendono difficoltosa la circolazione anche per i fuoristrada, ma la situazione non cambia.

I pericoli

Ilaria Collu, capogruppo di “Siamo Pula”, dai banchi della minoranza sottolinea il pericolo quotidiano a cui va incontro chi percorre quelle strade: «Le segnalazioni ripetute e documentate sono state puntualmente ignorate, in Consiglio comunale abbiamo presentato interrogazioni ed esortato più volte la Giunta a prendere una posizione, ma gli interventi fatti oltre a non essere tempestivi sono stati minimali e inefficaci. Nel frattempo i residenti restano ostaggio di strade indegne, i veicoli subiscono danni continui e l’accesso ai mezzi di soccorso può essere seriamente compromesso. Le ultime piogge hanno peggiorato una situazione che non nasce dal maltempo, ma da anni di mancata manutenzione e di assenza di programmazione».

La critica

Ilaria Collu spiega come, visto lo stato costante di quelle strade, non si possa parlare più di imprevisti, ma di una situazione di degrado ormai consolidata che sta esasperando la cittadinanza e preoccupa in vista dell’arrivo dei turisti: «È inaccettabile che in un paese come Pula, che fonda parte della sua economia sul turismo, esistano ancora strade ridotte in questo stato. È una questione di sicurezza, dignità e rispetto: continuare a non intervenire definitivamente non è disattenzione, ma solo ed esclusivamente una scelta politica e a pagarne il prezzo sono i cittadini».

La replica

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, chiarisce la situazione: «Comprendiamo benissimo il disagio dei cittadini, nelle scorse settimane abbiamo provato a riparare le strade di quella zona, ma con la pioggia incessante non è stato possibile ottenere alcun risultato accettabile, per questo è necessario aspettare che il terreno sia nuovamente asciutto. Oltretutto è bene ricordare che parliamo di zone in cui in alcuni tratti le recinzioni dei terreni arrivano a filo con la strada e non ci sono canali di scolo. Non appena il maltempo cesserà daremo il via ai lavori di ripristino di queste strade sterrate, ma è bene ricordare che questi sono problemi che affrontano da anni tutte le amministrazioni comunali, visto che parliamo di zone vincolate dal Piano paesistico regionale, nelle quali non è possibile utilizzare l’asfalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA