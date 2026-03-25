Le strade per le spiagge ritornano alla Provincia 

Tornano alla Provincia le strade di Carloforte precedentemente declassate a strade comunali. Si tratta delle strade per la Caletta, la Punta, per le spiagge e per il Faro: percorsi viari fondamentali per gli accessi verso le spiagge e i punti di interesse, quindi a grande densità di percorrenza turistica, in particolare nella bella stagione. «Il ritorno di queste strade alla Provincia – ha detto il consigliere provinciale delegato Pierangelo Rombi – rappresenta un passo importante per la sicurezza e la qualità della viabilità dell’isola. La Provincia potrà garantire interventi tempestivi, manutenzione costante e standard omogenei su tutto il territorio, a vantaggio dei cittadini e dei turisti».

Le strade provinciali 101, 102,103 e 104 erano state declassate a strade comunali nel 2015 e da quel momento è stata l’amministrazione comunale di Carloforte a prendersi in carico la manutenzione e gli interventi straordinari di queste strade fondamentali per i flussi turistici verso le spiagge. Nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale guidata da Stefano Rombi, anche alla luce di una relazione dell’ufficio tecnico, era partita la proposta di restituire le strade alla provincia in quanto «la loro funzione travalica la funzione comunale». Ora per chiudere l’iter serve l’approvazione della Regione che potrebbe arrivare a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA